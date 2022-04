Debiutuje OPPO Watch Free - niedrogi smartwatch monitorujący sen i nie tylko

Nowy zegarek od OPPO.

OPPO Watch Free - zaawansowany monitoring aktywności

OPPO Watch Free - cena i dostępność

OPPO Watch Free, inteligentny zegarek wyposażony w system monitorowania snu OSleep debiutuje w Polsce. Smartwatch, oprócz nowoczesnego wzornictwa, oferuje również zaawansowane funkcje monitorowania postępów w trakcie ćwiczeń oraz podstawowych parametrów dotyczących zdrowia.Zegarek wyposażono w 1,64" ekran AMOLED HD pokryty wzmocnionym i zakrzywionym szkłem 2,5D. Całość waży Waga 33g, a na komfort użytkowania z pewnością wpływa pasek z wypustkami (Groove design) przepuszczający powietrze. Producent zadbał też o wodoodporność do 50m (5 ATM). Dzięki baterii o pojemności 230 mAh można korzystać z zegarka nawet przez dwa tygodnie na jednym ładowaniu. Jeśli jednak ktoś zapomni podłączyć go do ładowarki, wystarczy podłączyć smartwatcha do prądu na 5 min by móc korzystać z urządzenia przez cały dzień.Jak informuje chiński producent, w zegarku zaimplementowana została funkcja OSleep. W kompleksowy sposób monitoruje ona sen oraz nasze aktywności przed i po położeniu się do łóżka. OSleep został wyposażony również w opcję oceny ryzyka związanego z chrapaniem. Wspierany przez czujniki i algorytmy, może skutecznie wykrywać problemy ze snem i proponować rozwiązania.OPPO Watch Free wykorzystuje autorską funkcję oceny ryzyka chrapania. Składają się na nią algorytm oceny chrapania OPPO, zaawansowane ciągłe monitorowanie saturacji za pomocą optycznego czujnika SpO2, wykrywanie zmienności tętna za pomocą optycznego czujnika tętna i rejestracja chrapania za pomocą telefonu. Aby pomóc w szybkim wykryciu problemów z oddychaniem podczas snu, OPPO Watch Free wyświetla wskaźniki, takie jak średni poziom tlenu we krwi podczas snu, sumaryczna liczba chrapnięć oraz maksymalna liczba decybeli chrapania.Urządzenie pomoże ponadto zadbać o zdrowe nawyki w kontekście aktywności fizycznej. Aby pomóc w treningach, OPPO Watch Free został wyposażony w 6-osiowy czujnik ruchu i optyczny czujnik tętna, obsługujące ponad 100 trybów sportowych.OPPO Watch Free jest dostępny w sprzedaży w kolorze czarnym w cenieŹródło: OPPO