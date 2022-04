To dobry moment na zakup smartfona. Potem może być tylko gorzej

Popyt jest mniejszy, ale podaż jeszcze niższa.

Tanio już było. Ile razy słyszeliście to wyświechtane powiedzonko na przestrzeni ostatnich miesięcy? Niezależnie od tego, czy je lubicie, czy nie, jest w nim całkiem sporo prawdy. Inflacja rośnie, a dostępność półprzewodników nadal tkwi na relatywnie niskim poziomie, co odczuwa nie tylko branża motoryzacyjna, ale i cała technologiczna. Ośrodek badawczy Canalys ostrzega, że ze względu na sytuację na świecie dostawy smartfonów spadły w ciągu pierwszych trzech miesięcy tego roku o 11 procent i... nadal będą spadać.Canalys podaje, że dostawy smartfonów zmniejszyły się na przestrzeni 1. kwartału tego roku o, co jest efektem nie tylko specyficznym dla początku roku, ale też wynikiem lockdownów w Chinach, rosyjskiej inwazji na Ukrainę oraz rosnących kosztów życia w wielu krajach. Rynek smartfonów w tym roku ma wzrosnąć zaledwie o 2,9 procent według przewidywań CCS Insight. Będzie napędzany głównie wzrostem popularności smartfonów z 5G, szacowanym na aż 43 procent.– twierdzi wiceprezes ds. mobilności w Canalys, Nicole Peng.