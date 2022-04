Apple wypłaci odszkodowanie za brak ładowarki z iPhonem

Triumf konsumenta.

Apple wypłaci Brazylijczykowi ponad 1000 dolarów

"Zgodnie z artykułem 39 Kodeksu Konsumenta (CDC), tzw. sprzedaż wiązana (ang. tie sale) jest w Brazylii nadużyciem i jest zakazana, dlatego też nie wolno sprzedawać osobno telefonu komórkowego i ładowarki. W związku z tym Apple zostało skazane za sprzedaż iPhone'a i ładowarki osobno konsumentowi w mieście Goiânia.

Zgodnie z wyrokiem wydanym przez sędziego Vanderlei Caires Pinheiro z VI Sądu Cywilnego w Goiânia, Apple musi wypłacić konsumentowi rekompensatę"

Apple swoje, sądy swoje

Korporacje lubią używać słowa "ekologia", pod którym przeważnie kryją się tak naprawdę spore oszczędności. Pamiętacie jeszcze modę zapoczątkowaną przez Apple na usuwanie ładowarek z zestawów ze smartfonami? Gigant z Cupertino oszczędził w przeliczeniu 28 miliardów złotych na tym, że zrezygnował z dorzucania zasilaczy i słuchawek. Nie spodobało się to m.in. władzom Francji , a teraz głośno jest o przypadku z Brazylii. Apple musi wypłacić obywatelowi tego kraju równowartość 4600 złotych.Apple musi zrekompensować brazylijskiemu klientowi, który niedawno kupił iPhone'a sprzedaż urządzenia bez dołączonej ładowarki. Praktyka taka narusza prawa konsumenta, orzekł sędzia z tego kraju. Brazylia to kolejny kraj po Francji nie przekonany co do praktyk firmy sięgających 2020 roku.- donosi serwis Tecmundo.Brazylia chciała wcześniej zmusić Apple do dołączania ładowarki do każdego iPhone'a sprzedawanego w tym kraju. Stwierdzono, że ładowarka jest integralna częścią "doświadczenia" z wiązanego ze smartfonem. Apple argumentowało, że wielu konsumentów ma już ładowarki w swoich domach, podnosząc kwestie korzyści dla środowiska wynikające z usunięcia ładowarek z zestawów. Przepychanki na linii Apple - rządy pastw z pewnością będą trwać.Źródło: Tecmundo