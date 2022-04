Jedna ładowarka do wszystkich urządzeń. Komisja Parlamentu Europejskiego zdecydowała

Pora na kolejny etap projektowania przepisów.

Jedna ładowarka do wszystkich urządzeń

"Przy pół miliarda ładowarek do urządzeń przenośnych wysyłanych co roku do Europy, generujących 11-13 tys. ton e-odpadów, jedna ładowarka do telefonów komórkowych i innych małych i średnich urządzeń elektronicznych będzie z korzyścią dla wszystkich"

Jeden uniwersalny standard ładowania urządzeń mobilnych to temat, który w Unii Europejskiej powraca jak bumerang. W lutym tego roku przekazywaliśmy Wam, że UE chce , aby port USB-C zagościł nie tylko we wszystkim smartfonach - również marki Apple - ale też innych sprzętach. Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego poparła właśnie wprowadzenie jednej, uniwersalnej ładowarki do wszystkich urządzeń, czyniąc znaczących krok w stronę stworzenia odpowiednich przepisów.Unia Europejska uważa, że wprowadzenie uniwersalnej ładowarki dla różnych urządzeń pozwoli uniknąć nawet 29000 ton e-odpadów rocznie. Komisja rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów Parlamentu Europejskiego poparła tę ideę.– powiedział sprawozdawca projektu Alex Agius Saliba.Konsumenci mogliby za pomocą jednej ładowarki i przewodu ładować wszystkie swoje małe i średniej wielkości urządzenia elektroniczne - nie tylko smartfony, ale i na przykład laptopy i przenośne konsole do gier. Wymagałoby to ujednolicenia złącz ładowania, przewodów, ale i standardów ładowania. Istniałyby pewne wyłączenia. Z obowiązku zwolnieni mieliby być na przykład producenci smartwatchy i innych drobnych sprzętów, w których port USB-C po prostu mógłby się nie zmieścić.