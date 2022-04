Kolejny ciekawy smart TV stick na Google TV. Mecool KD3

Na rynku pojawia się coraz więcej przystawek smart TV opartych na systemie Google TV. Po Google Chromecast 4.0 (lub innymi słowy Chromecast with Google TV) oraz realme 4K TV Stick, właśnie przyszła pora na Meecol KD3. Urządzenie jest dość podobne do dwóch poprzednich, ale ma też pewne cechy pozwalające rozróżnić je wśród tego typu przystawek smart TV.

Wzornictwo przystawki Mecool KD3 jest bardzo proste / Foto: Mecool

Rozbudowany pilot w Mecool KD3

Jest też pakiet interfejsów jak dwuzakresowe WiFi 5 ac, Bluetooth 5.0 czy nawet obsługa USB-OTG na jedynym porcie USB (konkretnie microUSB). Google Chromecast 4.0 też co prawda ma OTG, ale jest dość kapryśny z wieloma rozgałęziaczami (ma tylko jedno USB-C, które tak jak w tutaj microUSB, normalnie pełni rolę zasilania, trzeba je rozgałęzić). Z Meecol KD3 możemy otrzymać już na starcie opcjonalny w pełni kompatybilny adapter USB za dopłatą (na stronie producenta). Za to według informacji z sieci, wspominany jużwcale nie ma funkcji OTG. Oczywiście Mecool KD3 jest też stickiem, więc wpinamy go bezpośrednio w port HDMI telewizora, monitora czy rzutnika. Jeśli byłby problem, mamy przedłużacz HDMI od razu w opakowaniu wraz ze sprzętem.Pilot urządzenia jest dość spory. Znajdziemy na nim podstawowe funkcje do poruszania się po systemie oraz dla wywołania Asystenta Google (ma wbudowany mikrofon) czy kilka dodatkowych, takich między innymi jak skrót do YouTube, Netflixa, Amazon Prime Video oraz Disney+. Ostatni serwis nie jest jeszcze dostępny w Polsce, ale ma do nas zawitać już w czerwcu tego roku.