eBay z wyjątkową licytacją - działającego prototypu Commodore 65

Mało kto pamiętał, że taki sprzęt istnieje.



Zapewne niejeden z czytelników naszego serwisu swego czasu był posiadaczem Commodore 64. W końcu był on dotychczas najlepiej sprzedającym się mikrokomputerem w historii informatyki. Nie każdy wie jednak, że sprzęt ten miał doczekać się następcy w postaci Commodore 65. To się ostatecznie nie stało, ale mimo to powstały prototypy tego urządzenia. Jeden z takich prototypów niedawno trafił na aukcję w platformie eBay.



Komputer, który nie ujrzał światła dziennego

Inżynierowie z firmy Commodore International pracowali nad komputerem Commodore 65 (znanym też jako C65 lub C64DX) na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Jak wspomniałam, miał on być następcą Commodore 64, ale ostatecznie zrezygnowano z realizacji projektu ze względu na wewnętrzne konflikty w przedsiębiorstwie. Zatem, Commodore 65 nigdy nie trafiło do sprzedaży.



Commodore 65, nad którym pracowano, by stawić czoła sukcesowi komputera Apple II i konsoli Nintendo Entertainment System (NES), posiadał procesor niemal trzy razy szybszy niż Commodore 64, o taktowaniu 3,54 MHz. Wyposażono go również w 128 KB RAMu (z możliwością rozszerzenia do 1 MB) oraz procesor graficzny obsługujący tryby graficzne w 256 kolorach i rozdzielczości do 1280 x 400 pikseli.



Licytowany na eBayu prototyp Commodore 65. | Źródło: eBay/commotron_gmbh



W 1994 roku firma Commodore International ogłosiła upadłość. Wówczas na rynek trafiła pewna liczna egzemplarzy prototypów Commodore 65 – zgodnie z szacunkami od 50 do 2000 sztuk. Właśnie jeden z nich możesz teraz kupić na eBayu, o ile masz na zbyciu co najmniej 120 tysięcy złotych.



Prototyp Commodore 65 na licytacji

Prototypowy egzemplarz Commodore 65 jest licytowany na eBayu od 14 kwietnia. Mimo że początkowo cena wynosiła 1 euro, dotychczas ta zdążyła urosnąć do 25 815 euro, co w przeliczeniu daje blisko 120 tysięcy złotych. Kto wie jak bardzo jeszcze urośnie, albowiem licytacja ma trwać jeszcze 3 dni i 8 godzin (w momencie pisania tego tekstu), czyli do 24 kwietnia, do godziny 21:21 czasu polskiego.



Naklejka znajdująca się na licytowanym prototypie. | Źródło: eBay/commotron_gmbh