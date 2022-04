Tani AMD Radeon RX 6400 zaprezentowany. Karty od MSI już w sklepach

Kolejna karta do grania w Full HD.

AMD Radeon RX 6400 - specyfikacja

MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX

Wygląda na to, że nadal istnieje rynek na malutkie karty graficzne, przeznaczone dla najmniejszych desktopów w formacie ITX. Najlepszym dowodem na to niechaj będzie premiera, która właśnie miała miejsce i przeszła w zasadzie bez większego rozgłosu. Firma AMD zaprezentowała światu swoje najmniejsze karty graficzne, będące w stanie zdaniem producenta zapewnić wydajność niezbędną do komfortowego grania w Full HD w produkcjach AAA. Która to już z kolei karta dedykowana zabawie w Full HD? Nie pytajcie mnie, trudno to zliczyć.AMD Radeon RX 6400 z 5 GB pamięci GDDR6 to tani układ sprzedawany w rekomendowanej cenie 159 dolarów, czyli w teorii nieco poniżej 900 złotych. Bazujące na architekturze RDNA2 GPU to przycięta wersja Navi 24, wykorzystywanego m.in. w kartach RX 6500 XT. TBP AMD Radeon RX 6400 wynosi 53 W - na tyle mało, aby do jej zasilania nie była potrzebna dodatkowa wtyczka. Karta energię pobierze sobie ze złącza PCI Express.AMD Radeon RX 6400 w wersjach niereferencyjnych wyposażona będzie w jednoslotowe chłodzenia, niskoprofilowe konstrukcje lub połączenie tychże. Sprzęt sprawdzi się idealnie w małych komputerach.Od strony wydajności mówimy tu o konstrukcji wydajniejszej od NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti oraz GTX 1650, zużywającej od nich mniej energii. Dodatkowo, nowość AMD obsługuje interfejs PCIe 4.04 x4. Sami widzicie, że o graniu w produkcje AAA w rozdzielczości Full HD i najwyższych detalach, przy 60 klatkach na sekundę, po prostu nie może być mowy.Swoją autorską konstrukcją pochwaliła się już firma MSI, która zapewne zgodnie z tradycją dostarczy graczom jedne z popularniejszych, wydajniejszych i lepiej chłodzonych kart. MSI AMD Radeon RX 6400 AERO ITX wydaje się dostatecznie dobrze chłodzona i na tyle kompaktowa, aby zmieścić się w zdecydowanej większości małych komputerów.