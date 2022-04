OnePlus Nord N20 5G zaprezentowany. Genialny smartfon z wyglądu i dobry techniczne, to recepta na sukces

Kusi designem

Źródło: OnePlus

Specyfikacja OnePlus Nord N20

Źródło: OnePlus

Źródło: OnePlus

Cena i dostępność OnePlus Nord N20

Zgodnie z oczekiwaniami zadebiutował OnePlus Nord N20, a zatem zjawiskowy smartfon pod względem designu, w którym zaimplementowano podzespoły klasy średniej. Model ten z pewnością będzie cieszył się powszechnym zainteresowaniem, pomimo pewnych niedociągnięć niekoniecznie wynikających z poszukiwania oszczędności.OnePlus Nord N20 wygląda imponująco dzięki dwóm dużym obiektywom aparatu. Niebieski kolor jest oszałamiający na zdjęciach i renderach. Przód również wygląda dość nowocześnie, z przednim aparatem umieszczonym w minimalistycznym otworze i płaskim wyświetlaczem. Jest spory podbródek, ale w końcu jest to telefon klasy średniej.OnePlus Nord N20 5G został wyposażony w 6.43-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 60Hz. Nie da się ukryć, że w dzisiejszych czasach jest to wartość bardzo rzadko spotykana, zwłaszcza w klasie średniej. Absolutnym minimum jest bowiem 90 Hz, choć dość często można znaleźć również smartfony oferujące odświeżanie ekranu w 120 Hz. Niemniej obraz wyświetlany jest w rozdzielczości FHD+ (2400 x 1080 pikseli). Pod ekranem umieszczono oczywiście czytnik linii papilarnych, aczkolwiek to nie powinno dziwić z uwagi na technologie samego panelu.Za moc obliczeniową odpowiada Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który ostatnio zyskał na popularności i jest dość często stosowany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z 6 GB pamięci RAM, jak również z 128 GB pamięci wewnętrznej.Identyczne podzespoły znajdziecie w moto g71 5G, czyli bardzo dobrym średniaku za rozsądne pieniądze. Jest to tylko jeden z wielu telefonów, w których znajdziecie bardzo podobny zestaw i na ogół każdy z nich pracuje stabilnie i szybko zarazem. Nie inaczej będzie zatem w przypadku OnePlus Nord N20 5G, który po wyjęciu z pudełka przywita użytkownika OxygenOS bazującym na przestarzałym systemie Android 11. Dlaczego? Takowe pytanie zadać trzeba filmie OnePlus, gdyż zupełnie niezrozumiałe jest takie postępowanie. Nie ma też informacji, kiedy nadejdzie aktualizacja Androida 12.Na tylnym panelu zagościł główny aparat o rozdzielczości 64 MP, który występuje w towarzystwie dwóch dodatkowych obiektywów o rozdzielczości 2 MP. Jeden z nich odpowiada za fotografie z bliskiej odległości, a drugi za rozmywanie tła. Selfie dedykowana została natomiast kamera 16 MP, a zastosowany akumulator o pojemności 4500 wspiera szybkie ładowanie Super VOOC o mocy 33 W. Wyposażenie obejmuje również złącze słuchawkowe 3.5 mm, a także port USB typu C.Reasumując, OnePlus Nord N20 zaoferuje wygląd premium i przyzwoite podzespoły w dość rozsądnej cenie, gdyż wyceniono go na 282 dolary, co po przeliczeniu daje nam około 1206 złotych. Owszem cena powinna być nieco niższa, mając na uwadze wyłącznie specyfikację, ale jednak tutaj płacimy również za design.Sprzedaż wystartuje 28 kwietnia tego roku na amerykańskim rynku. Na ten moment nie ma oficjalnej informacji na temat globalnej dostępności, a zatem zainteresowanym pozostaje czekać.Źródło: Android Police / fot. tyt. Oneplus