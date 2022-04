Debiutują słuchawki OPPO Enco Air2. Długie granie za niewielkie pieniądze

Seria słuchawek Enco od OPPO z nowym modelem.

Na polski rynek trafiły właśnie kolejne słuchawki TWS z rodziny Enco -, które, według producenta, zapewnią użytkownikom nawet 24 godziny odtwarzania muzyki czy tryb niskiego opóźnienia, który szczególnie docenią gracze. Wraz z wejściem nowego modelu, OPPO przygotowało promocję na dwa modele z serii – Enco Air oraz Enco Free2.Dzięki zastosowaniu 13,4-milimetrowego tytanowego przetwornika z kompozytową membraną jakość audio powinno przełożyć się na głębokie, wyraziste basy, czyste dźwięki średnie oraz wysokie tony. Dodatkowo wrażenia muzyczne potęguje umieszczony w słuchawkach wzmacniacz basowy.Wygląd etui może się podobać. Jego górna część jest prawie przezroczysta, nawiązując w ten sposób do designu poprzedniej generacji tego modelu. Co więcej, każda ze słuchawek waży zaledwie 3,5 g. OPPO podaje, że wygoda ich użytkowania została sprawdzona poprzez testy analizujące układ wkładek dousznych względem budowy ucha. W rezultacie stworzono wygodną konstrukcję, która nie uciska nadmiernie, a przy tym pozostaje bardzo lekka.

Budowa słuchawki OPPO Enco Air2

Dostępność i cena

OPPO Enco Air2 to także niski poziom opóźnień ze stabilną transmisją Bluetooth 5.2. Użytkownik może włączyć tryb gry za pomocą trzykrotnego dotknięcia. W ten sposób łatwo przeniesie się do trybu niskiego opóźnienia — został on specjalnie zaprojektowany, aby rozwiązać problemy takie jak brak synchronizacji dźwięku i obrazu czy inne zakłócenia utrudniające rozgrywkę. Model otrzymał ponadto certyfikat TÜV Rheinland High Performance and Low Latency potwierdzający jakość funkcji.OPPO zadbało także o wysoką jakość połączeń. Przede wszystkim za sprawą funkcji redukcji szumów wspartej sztuczną inteligencją, która eliminuje niepożądane dźwięki nawet w przypadku hałasu z otoczenia.OPPO Enco Air2 są dostępne w białej i błękitnej wersji kolorystycznej, w cenieW związku z wprowadzeniem nowego modelu do serii Enco, do 28 kwietnia 2022 r., firma obniża cenędo 249 zł (50 zł taniej) oraz Enco Free2 , które będzie można kupić w cenie 399 zł (200 zł taniej).Źródło: OPPO