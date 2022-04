Redmi zaprezentowało dwie tanie nowości. Poznajcie Redmi 10A i Redmi 10 Power

Podstawowe wyposażenie i niska cena

Źródło: Xiaomi

Specyfikacja Redmi 10A

Źródło: Xiaomi

Specyfikacja Redmi 10 Power

Ceny Redmi 10A i Redmi 10 Power

Nie da się ukryć, że producenci potrafią nieźle namierzać w swoim portfolio. Świetnym tego przykładem jest Redmi, a zatem sub-marka Xiaomi, która rozszerzyła właśnie asortyment o kolejne dwa urządzenia z serii Redmi 10. Zadebiutowały Redmi 10A, a także Redmi 10 Power, które dedykowane są mniej wymagającym konsumentom,Oba telefony mają podobny język projektowania z wycięciem w kształcie kropli wody z przodu, w którym mieści się kamera Selfie, prostokątny moduł aparatu umieszczony na tylnym panelu, co ciekawe, również zagościł tam czytnik linii papilarnych. Redmi 10A ma teksturowany panel tylny, który zapewnia wygodniejszy chwyt, podczas gdy Redmi 10 power wydaje się gładki. Czas przyjęć się specyfikacji technicznej.Redmi 10A jest smartfonem wyposażonym w 6,53-calowy wyświetlacz typu LCD o rozdzielczości HD+ (720 × 1600 pikseli). Charakteryzuje się maksymalną jasnością na poziomie 400 nitów, a także wycięciem w kształcie kropli wody. Ten panel już jasno pokazuje, że mamy do czynienia z modelem z niskiego segmentu.Moc obliczeniową w tym smartfonie dostarcza MediaTek helio G25, współpracujący z 4 GB pamięci RAM i do 64 GB pamięci na dane i aplikacje. Po wyjęciu z pudełka pracuje pod kontrolą MIUI 12.5 opartym na systemie Android 11. MediaTek helio G25 wytworzony został w 12nm procesie litograficznym TSMC i składa się z ośmiordzeniowego procesora z rdzeniami ARM Cortex-A53 o taktowaniu dochodzącym do 2.0GHz. Nie da się ukryć, że owe rdzenie zdecydowanie wpisują się do niskiego segmentu. Za grafikę odpowiada tutaj PowerVR GE8320, działający z częstotliwością do 650 MHz.Energie dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 10 W. Redmi 10A ma na tylnym panelu tylko pojedynczy moduł aparatu o rozdzielczości 13 MP, a Selfie dedykowana została kamera 5 MP. Na tylnym panelu znajduje się również okrągły czytnik linii papilarnych. Zaplecze komunikacyjne przedstawia się następująco: modem 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, port microUSB, GPS i gniazdo słuchawkowe 3.5 mm. Redmi 10A ma wymiary 164,9 × 77 × 9,0 mm i waży 194 gramy.Redmi 10 Power w porównaniu do modelu Redmi 10A to prawdziwa petarda. Smartfon ten zdaje się być zmodyfikowanym i zarazem ulepszonym wariantem Redmi 10C , którego możecie spokojnie kupić na polskim rynku od 799 złotych za wariant podstawowy.Redmi 10 power wyposażony w 6.71-calowy wyświetlacz (o rozdzielczości 1500 x 720 pikseli i wycięcie w kształcie kropli wody) wykorzystuje do działania układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 z grafiką Adreno 610. Do tego dochodzi jeszcze 8 GB pamięci RAM i 128 GB na dane. Dostępna jest również dodatkowa opcja rozszerzenia pamięci RAM poprzez wirtualizację o dodatkowe 3 GB. W sprzedaży jest tylko jeden z powyższych wariantów pamięci.Redmi 10 Power pracuje pod kontrolą MIUI 13 opartej na systemie Android 11. Funkcje łączności obejmują: modem 4G LTE, dwuzakresowe Wi-Fi, Bluetooth, GPS i port USB typu C do ładowania i przesyłania danych. Jego atutem jest akumulator o pojemności 6000 mAh, obsługujący ładowanie o mocy do 18 W.Redmi 10 Power wyposażono również w zestaw dwóch aparatów na tylnym panelu, składający się z głównego czujnika 50 MP i dodatkowego obiektywu 2 MP do zdjęć portretowych. Z przodu znajduje się natomiast kamera o rozdzielczości 5 MP do selfie.Cena Redmi 10A startuje od 8499 rupii (~476 zł) za wariant wyposażony w 3 GB + 32 GB. Wariant atrakcyjniejszy z 4 GB pamięci RAM i 64 GB na dane to koszt 9499 rupii (około 533 zł). Pierwsza sprzedaż odbędzie się 26 kwietnia. Redmi 10 Power 8 GB + 128 GB kosztuje natomiast 14999 rupii, czyli po przeliczeniu około 840 złotych.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi