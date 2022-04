Xiaomi zaprezentowało walkie-talkie o zasięgu 5000 kilometrów

Oto Xiaomi Walkie-Talkie 3.

Krótkofalówki, znane także potocznie jako walkie-talkie, kojarzone są przede wszystkim z urządzeniami umożliwiającymi komunikację na krótkim dystansie, liczonym raczej w metrach i ograniczającym się do maksymalnie kilku kilometrów. Osoby znające aplikację Zello wiedzą, że w krótkofalówkę łatwo jest zamienić smartfon i porozumiewać się za jego pomocą jak przez walkie-talkie na znacznie większe odległości. Alternatywą jest seria urządzeń Xiaomi Walkie-Talkie, pozwalającymi komunikować się na dystansie nawet 5000 kilometrów.O pierwszej generacji krótkofalówek Xiaomi pisaliśmy jeszcze w 2019 roku . Teraz znany chiński producent zaprezentował trzecią już ich odsłonę. Zestaw Xiaomi Walkie-Talkie 3 kosztuje zaledwie 399 juanów, czyli ok. 200 złotych. Ich głównym atutem jest wsparcie dla technologii 4G Netcom, pozwalającej prowadzić rozmowy jak przez interkom na dystansie nawet 5000 kilometrów, przy wykorzystaniu infrastruktury trzech dominujących w Państwie Środka operatorów.

Xiaomi Walkie-Talkie 3 nie dla Polaków

Xiaomi Walkie-Talkie 3. | Źródło: XiaomiUżytkownicy mogą rozmawiać w systemie jeden na jeden, wysyłać pojedynczo komunikaty wielu osobom lub nawiązywać łączność w większych grupach. Te ostatnie można w wygodny sposób tworzyć, podobnie z resztą jak łączyć się w prywatnych połączeniach. Wszystkie formy łączności cechuje prostota charakterystyczna dla walkie-talkie. Urządzenia wspierają aktualizacje w systemie OTA (over the air), za pośrednictwem których w przyszłości zostanie dostarczonych więcej funkcji.Wysoką jakość rozmów gwarantować mają 40-milimetrowe przetworniki i procesor dźwięku zapewniający 30-procentową poprawę głośności względem poprzednich modeli. Zakłócenia mają być mniejsze o 10,9 procenta. Nie pytajcie, w jaki sposób tak dokładnie to wyliczono. Nie mam pojęcia.Xiaomi Walkie-Talkie 3. | Źródło: XiaomiXiaomi Mi Walkie-Talkie 3 zasilane są bateriami o pojemnościach 3000 mAh, mającym zapewnić czas rozmów na poziomie do 60 godzin lub 100 godzin w trybie stand-by. Ładowanie odbywa się poprzez złącze USB-C.Sprzęty otrzymały 2-calowe kolorowe ekrany oraz złącza słuchawkowe jack 3,5 mm. Tak, można sparować z nimi słuchawki Bluetooth. Obudowy cechuje odporność na działanie pyłu i wody potwierdzona normą IP54.Xiaomi Walkie-Talkie 3 trafią do oficjalnej sprzedaży wyłącznie w Chinach i jedynie tam oferowały będą łączność na tak imponujące odległości.Źródło: Xiaomi