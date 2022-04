Redmi 10c debiutuje w Polsce

Cena i dostępność Redmi 10c

Źródło: Xiaomi

Specyfikacja Redmi 10c

Źródło: Xiaomi

Na polskim rynku zadebiutował nowy smartfon marki Redmi, który dedykowany jest wszystkim szukającym taniego urządzenia o sensownym wyposażeniu. Czas zatem przyjrzeć się bliżej nowości jaką jest Redmi 10c.Redmi 10c jest już oficjalnie dostępny w sklepie internetowym producenta, w którym to zainteresowani zakupić mogą jeden z dwóch dostępnych wariantów różniących się od siebie wyłącznie pamięcią wbudowaną.Tym samym za wariant wyposażony w 64 GB pamięci i 4 GB RAM zapłacić trzeba 799 zł. Natomiast model spowolnionym ilością pamięci na dane wyceniony został na 899 zł. Do tego dochodzą jeszcze trzy wersje kolorystyczne: Graphite Gray, Ocean Blue, a także Mint Green.Już na samym wstępie pragnę zaznaczyć, że najnowszy Redmi 10c nie ma absolutnie nic wspólnego ze standardowym Redmi 10, którego dla was testowaliśmy Nie zmienia to jednak faktu, że pod pewnymi względami jest dość interesujący.Jego ogromnym atutem jest akumulator o pojemności 6000 mAh, który spokojnie zapewnić dwa dni pracy na pojedynczym cyklu ładowania. Obsługuje ładowanie o mocy do 18 W i tak też zasilacz znajduje się w zestawie sprzedażowym.Smartfon został wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 680 ze zintegrowanym modemem w standardzie 4G. Pod względem wydajności i ogólnych możliwości SoC jest wystarczający do wszystkiego, ale przede wszystkim sprawdzi się podczas codziennych czynności. Współpracuje z 4 GB pamięci RAM w połączeniu z maksymalnie 128 GB pamięci na dane i aplikacje. Oczywiście nie zabrakło czytnika microSD umożliwiającego dalsze rozszerzenie. Smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 11 z interfejsem MIUI 13.Słabą stroną wyposażenia Redmi 10c jest wyświetlacz, gdyż oferuje rozdzielczość HD+ co przy przekątnej 6,71 cala przekłada się na zbyt małe zagęszczenie pikseli na cal, aby można było mówić o ostrym obrazie. Do tego jeszcze obsługuje tylko standardowy odświeżanie na poziomie 60 Hz.Szczegółowe informacje na temat redmi 10c znajdziecie w odrębnym materiale powiększonym jego prezentacji.Źródło: Xiaomi / fot. tyt. Xiaomi