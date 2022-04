Samsung zaprezentował Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition

Limitowana edycja Galaxy Z Flip 3

Bogaty zestaw Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition

etui na smartfon z motywem Pikachu;

nakładka z pierścieniem do chwytania;

breloczek w kształcie ogona Pikachu;

karty z Pokémonami z regionu Kanto;

przyssawka z motywem pokéballa;

saszetka na smartfon i portfel w kształcie Pokédexa.

Źródło: Samsung

Specyfikacja Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition

Źródło: Samsung

Świetny smartfon, gdyby nie ten akumulator

Cena Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition

Jeszcze w tym miesiącu do sprzedaży trafi specjalna edycja smartfona Samsung Galaxy Z Flip3. Składany smartfon będzie w specjalnej edycji Pokemon, który jest nie lada gratką dla miłosników Pokemonów, jak również nowych technologi. To bez dwóch zdań jeden z ciekawszych projektów, jaki zadebiutował w ostatnim czasie i z pewnością będzie cieszył się sporym zainteresowaniem.Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition został zaprezentowany na stronie Samsunga w Korei Południowej i trafi do sprzedaży 24 kwietnia tego roku. Ten limitowany Zestaw został zapakowany w ogromne pudełko, w przeciwieństwie do dzisiejszych opakowań Samsunga, Nie bez powodu, gdyż zestaw Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition składa się z następujących elementów:I choć zawartość zestawu sprzedażowego jest naprawdę niezła, to jednak powinniście wiedzieć, że smartfon Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition nie będzie miał żadnego nowego wykończenia - to klasyczny Galaxy Z Flip3, jakiego znamy od momentu wprowadzenia do sprzedaży. Ogromna szkoda, że Samsung nie poszedł o krok dalej i nie zdecydował się na zmianę kolorystyki obudowy, jak również na jakiś wyjątkowy wzór.Samsung Galaxy Z Flip 3 5G Pokemon Edition wyposażony jest w 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości FullHD+ (1080 x 2640 pikseli) z adaptacyjną częstotliwością odświeżania 120 Hz. Telefon ma również wyświetlacz o przekątnej 1,9 cala, który ma rozdzielczość 260x512 pikseli. Jest wyposażony w układ SoC Qualcomm Snapdragon 888 5G (5 nm), w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci.Galaxy Z Flip 3 5G ma konfigurację z dwoma tylnymi aparatami, która obejmuje 12-megapikselowy aparat główny z optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz 12-megapikselowy ultraszerokokątny sensor. W przypadku autoportretów oddano do użytku 10-megapikselowy aparat na składanym wyświetlaczu.Zaplecze komunikacyjne przedstawia się następująco: modem 5G, 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1, NFC i port USB typu C. Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition oferuje również czujnik odcisków palców umieszczony na korpusie.Energię dostarcza akumulator o pojemności 3300 mAh. Samsung Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition waży 183 gramy, a po złożeniu ma wymiary 86,4 x 72,2 x 15,9-17,1 mm.Nie da się zatem ukryć, że to smartfon niemal stworzony do grania w Pokemon GO, gdyby nie fakt, że pojemność akumulatora jest zbyt mała, aby zaoferować nieprzerwaną rozgrywkę chociaż przez jeden klasyczny Community Day, który jak bardzo dobrze wiemy trwa 180 minut. Dlatego tez uważam, że w zestawie specjalnym powinien znaleźć się również powerbank z szybkim ładowaniem. Oczywiście w stylistyce nawiązującej do Pokemonów.Samsung nie ujawnił jeszcze ceny limitowanej edycji Galaxy Z Flip3 Pokemon Edition, aczkolwiek wiadome jest, że zadebiutuje w początkowej fazie sprzedaży wyłącznie na rodzimym rynku producenta, a zatem w Korei Południowej.Źródło: Samsung / fot. tyt. Samsung