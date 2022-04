Plus nawiązał współpracę z Apple. Smartfony iPhone od maja w ofercie

Lepiej późno, niż wcale

Źródło: Plus

iPhone w sieci Plus

Wsparcie techniczne Apple w sieci Plus

Po wielu latach wyczekiwania klienci sieci Plus beda nareszcie mogli zakupić smartfon marki Apple wraz z planem taryfowym. Plus jako ostatni z wielkiej czwórki nawiązał współpracę z gigantem z Cupertino. Poniżej szczegóły współpracy obu firm.Apple oraz sieć Plus rozpoczynają współpracę, dzięki czemu smartfony iPhone wejdą do sprzedaży w Plusie na początku maja tego roku. Już teraz smartfony Apple działające w sieci Plus otrzymały certyfikację i wsparcie techniczne dla wielu funkcji. Oprócz smartfonów operator będzie miał również w ofercie słuchawki Air Pods oraz akcesoria Apple.Wszystkie wprowadzone nowości będzie można zakupić w salonach oraz sklepie internetowym sieci Plus. Operator poinformował, że zakup smartfona marki Apple będzie odbywał się w całkowicie innowacyjnej i wyjątkowej formule. Na ten moment nie są jeszcze znane szczegóły, ale niewykluczone, że będzie to coś w rodzaju leasingu lub gwarantowanej możliwości wymiany na nowszy model podczas trwania umowy. Osoby zainteresowane zakupem iPhone w sieci Plus mogą zapisać się na listę chętnych na dedykowanej stronie plus.pl/iphone Plus poinformował również, że smartfony iPhone działające już w sieci Plus uzyskały wsparcie techniczne Apple. Poniżej lista certyfikowanych na ten moment funkcji, która przedstawia się następująco: