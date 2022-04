Wiemy już wszystko o Moto E32. To będzie tani smartfon

Specyfikacja Moto E32

Cena Moto E32

Już wkrótce na rynku zadebiutuje nowy smartfon z serii moto E — Moto E32. Mając na uwadze przynależność do rodziny moto E będzie to smartfon klasy podstawowej, aczkolwiek z sensownym designem, co zresztą potwierdzają oficjalne grafiki.Jak wynika z informacji ujawnionych przez jeden z zagranicznych serwisów nadchodzący smartfon Motoroli będzie najniżej pozycjonowany z całego asortymentu, co powinno znaleźć swoje odzwierciedlenie w cenie.Dlatego też za wydajność odpowiadać ma niskobudżetowy Unisoc Tiger T606. Integruje dwa duże rdzenie ARM Cortex-A75 o częstotliwości taktowania do 1,6 GHz oraz 6 energooszczędnych rdzeni Cortex-A55, również o taktowaniu dochodzącym do 1,6 GHz. Zintegrowana grafika ARM Mali G57 MP1 oferuje jeden rdzeń z zegarem 650 MHz, a cały SoC jest produkowany przez TSMC w procesie 12 nm FinFet. Do tego integruje modem LTE.W najnowszym smartfonie moto E32 układ SoC ma współpracować z 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci rozszerzalnej poprzez wykorzystanie czytnika microSD. Zgodnie z parametrami, będzie to smartfon niższej klasy, aniżeli realme C35, jak równieżwszystkie jemu podobne.Należy pamiętać, że wcześniejsze informacje na temat tego smartfona głosiły, że będzie wykorzystywał układ MediaTek helio G85, co zdecydowanie bardziej poprawiłoby wydajność, tym bardziej że miałby współpracować z nawet 6 GB pamięci RAM, a na dane przeznaczone ma zostać 128 GB.Według źródła smartfon ma otrzymać 6.5-calowy wyświetlacz LCD z wyśrodkowanym otworem dla aparatu selfie o rozdzielczości 16 MP. Na tylnym panelu ma pojawić się zestaw trzech obiektywów (główny 16 MP, makro 2 MP, czujnik do płytkiej głębi ostrości 2 MP). Energię dostarczy natomiast akumulator 5000 mAh z obsługą ładowania o mocy raptem 10W.Podobno moto E32 ma pracować pod kontrolą Androida 11 , co jest trochę rozczarowujące w obliczu Androida 13. Smartfon powinien mieć wymiary 163 x 74 x 8,5 mm przy wadze 190 g.Podobno smartfon w momencie premiery ma kosztować 179 euro na rynkach europejskich, co po przeliczeniu daje około 830 złotych. Nie da się ukryć, że tanio nie będzie, aczkolwiek niewykluczone, że w Polsce kupimy go za 799 złotych.Źródło: Dealntech / fot. tyt. Motorola