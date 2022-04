Jeśli kupować realme Book Prime, to tylko w tej promocji

Stylowy laptop w okazyjnej cenie

realme Book Prime taniej do 26 kwietnia

To warto wiedzieć o realme Book Prime

Wyświetlacz: IPS o przekątnej 14 cali, rozdzielczości 2160 × 1440 pikseli, błyszczący, odświeżanie 60Hz, jasność szczytowa 400 nitów, typowa jasność 330 nitów

Przed zakupem zapoznaj się z recenzją realme Book

realme Book Prime to świetnie zaprojektowany laptop o specyfikacji technicznej wystarczającej w zupełności do codziennej pracy biurowej, a czasem nawet do nieco bardziej wymagających zadań. To jeden z tych laptopów, którzy urzeka swoją jakością wykonania i w żadnym stopniu nie odbiega od konkurencji. Teraz mozna go kupić 1000 złotych taniej, co czyni go niezwykle interesującym laptopem.Decdyując się na zakup realme Book Prime w ramach aktualnej oferty prmocujnej obowiąxującej do 26 kwietnia tego roku, zaoszczędzicie na zakupie 1000 złotych, dzięki czemu jego zakup wyniesie Was 3499 złotych. To bardzo atrakcyjna cena, mając na uwadze wyposażenie laptopa, a także jakośc wykonania.realme Book Prime w promocyjnej cenie jest dostępny na sklep-realme.pl realmeshop.pl , a także na stronie sklepu RTV Euro AGD.Jest to propozycja nastawiona przede wszystkim na produktywność, o czym świadczyć może między innymi wyświetlacz o proporcjach 3:2. Panel ten jest wysokiej jakości i oferuje komfortowe przeglądanie internetu, a także pracę z procesorami tekstu. Niekoniecznie może jednak przypaść do gustu miłośnikom konsumowania multimediów, gdyż wspominane promocje przekładają się na czarne paski na górze i na dole.Za odpowiednie działanie realme Book Prime odpowiada Intel Core i5-11320H na architekturze Tiger Lake. Został wykonany w 10-nanometrowym procesie litograficznym SuperFini. Konfigurację dopełnia 16GB pamięci RAM typu LPDDR4X (wlutowana w płytę główną) i pamięć SSD Samsung 512 GB PCIe NVMe M.2.To całkiem sensowny zestaw, który przekłada się na odpowiednią kulturę pracy podczas codziennych zadań. Przeglądanie internetu na wielu kartach nie stanowi tutaj żadnego problemu, a i obróbka zdjęć nie spowoduje zadyszki. Jeśli chodzi natomiast o gaming, to z powodzeniem uruchomić nieco starsze klasyki.Mając na uwadze fakt, że wydatek 3500 złotych na laptop niezbyt znanego producenta w tym sektorze może być dla wielu problematyczny, zachęcam do zapoznania się z recenzją realme Book , a zatem pierwszego laptopa marki realme. Model ten ma niemal bliźniaczą specyfikację techniczną. Jedyną różnicą jest tutaj procesor, gdyż standardowy wariant wyposażono w Intel Core i5-1135G7.Źródło: realme / fot. tyt. realme