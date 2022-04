Komputer na komunię to nie wszystko. Stanowisko gamingowe trzeba rozbudować!

Pomysły na prezent dla gracza.



Komputer na komunię jest świetnym prezentem, ponieważ nie tylko posłuży na lata, co już samo w sobie oznacza, że podarunek taki jest trafiony, ale również spowoduje, że wykorzystać sprzęt możemy zarówno do nauki, jak i rozrywki. Z tym drugim i po części nawet z pierwszym, wiąże się pewna idea – gamingu. Nie będziemy ukrywać, że zdecydowana większość dzieci wykorzysta sprzęt właśnie do tego celu, ale żeby jeszcze bardziej umilić im czas spędzony na tej aktywności, warto do komputera dokupić również peryferia, czy ogólnie akcesoria. Takowe nie są drogie, a sprawią, że całe stanowisko będzie dopełnione. O jakim zatem sprzęcie mowa i ostatecznie, na jaki się zdecydować?



Myszka, klawiatura, podkładka, mikrofon, czy słuchawki są nieodłącznymi elementami każdego stanowiska komputerowego, nie tylko gamingowego. Warto zatem zapoznać się ze specyfikacją poszczególnych urządzeń i wybrać takie, które odznaczać będą się bardzo dobrym stosunkiem ceny do jakości, a więc opłacalnością. W każdej kategorii istnieją produkty za kilkaset, czy nawet tysiąc złotych, ale wcale nie musimy aż tyle na nie przeznaczać, ponieważ nawet te, za około 100 zł spełnią swoje zadanie. Jakie więc akcesoria przygotował dla nas MSI?



Polecane akcesoria na komunię:

Myszka gamingowa MSI GM41 V2

Podkładka pod myszkę MSI Agility GD60

Klawiatura gamingowa MSI Vigor GK71 Sonic

Słuchawki z mikrofonem MSI Immerse GH20

Stojak na słuchawki MSI Immerse HS01 Combo

Kontroler do gier MSI Force GC30 V2

Podpórka pod nadgarstki MSI Vigor WR01

Myszka gamingowa na komunię. Co powinna posiadać?

Na rynku znajdziemy całe mnóstwo myszek gamingowych w cenie od kilkudziesięciu do nawet tysiąca złotych. Różnią się one jakością wykonania, zastosowanymi przełącznikami i technologiami, jakością wbudowanego sensora, czy ergonomią. To ostatnie jest niesłychanie ważne, ponieważ myszkę powinniśmy wybierać pod konkretną dłoń w taki sposób, by obie te rzeczy były idealne ze sobą spasowane. To już niestety czysto subiektywna kwestia, ponieważ nie ma uniwersalnego rozmiaru dłoni. Warto jednak postawić na taką myszkę, która umożliwia wykorzystanie przynajmniej dwóch chwytów – claw, grip, palm itp.



Kolejną kwestią jest zastosowany sensor. Ten musi być odpowiedniej jakości, renomowanego producenta, ponieważ od niego zależy precyzja podczas celowania i to, na jak wysokim DPI możemy docelowo pracować. Do tego dochodzą przełączniki. Te muszą cechować się wysoką trwałością. Dodatkami typowo gamingowymi są ślizgacze, oprogramowanie producenta, czy podświetlenie LED RGB. Wszystkie te rzeczy mają ogromne znaczenie podczas wyboru myszki gamingowej. Tylko na jaką się ostatecznie zdecydować?



Jaka myszka gamingowa na komunię?

Polecanym przez nas gryzoniem może być



Niska waga jest szczególnie istotna w momencie, w którym chcemy, by nasza myszka była właściwie przedłużeniem naszej ręki. Po wielogodzinnej sesji nie męczymy się w taki sposób, jak przy korzystaniu z myszki ciężkiej. MSI Clutch GM41 waży zaledwie 65g, co przy pełnej strukturze jest wynikiem naprawdę świetnym. Na rynku oczywiście istnieją urządzenia lżejsze, ale te mają specyficzną budowę z otworami w kształcie plastra miodu, w których to zbierać się lubi zazwyczaj kurz, czy ogólnie brud. Producent zdecydował się tutaj oszczędzić potencjalnych problemów użytkownikom, za co należy się ogromna pochwała.



Wszystkie dostępne przyciski można dowolnie konfigurować w dołączonym przez producenta oprogramowaniu MSI Center. Niezależnie od tego, czy będzie to przypisywanie klawiszy, czy personalizacja podświetlenia LED RGB Mystic Light, znajdziemy tam wszystko to, czego potrzebujemy. W cenie do 200 zł, myszka prezentuje bardzo dobry stosunek opłacalności. Po prostu – warto.



Podkładka pod myszkę dla zwiększenia komfortu użytkowania

Do myszki warto dorzucić również podkładkę. To ona ma za zadanie wywołać odpowiednie tarcie między ślizgaczami, a powierzchnią podkładki i sprawić, by sensor pracował w optymalnych warunkach, niezależnie od tego, czy jest to czujnik laserowy, czy optyczny. Podkładka pod myszkę musi się cechować odpowiednią jakością wykonania i choć na rynku znaleźć możemy te, wykonane z tworzywa sztucznego oraz tkaniny, obie muszą spełniać swoją funkcję.



Oczywiście nadruk na podkładce to czysto subiektywna sprawa, ponieważ jedni chcą minimalistycznie wyglądającą, a drudzy z postacią z ulubionej gry, ale ogólna zasada się tutaj nie zmienia – jakość wykonania ponad wszystko. My polecamy dziś



Klawiatura mechaniczna to podstawowy element każdego stanowiska gracza

Na rynku znaleźć można całe mnóstwo gamingowych klawiatur mechanicznych, różniących się jakością wykonania, zastosowanymi przełącznikami, czy materiałami wykończeniowymi i dodatkami. Z tego też względu rozstrzał cenowy jest naprawdę spory, ponieważ jedne urządzenia kosztują nawet 100 zł, a drugie ponad 1000 zł. My dziś polecamy coś pomiędzy. Coś, co prezentuje znakomity stosunek ceny do wydajności, czyli



Klawiatura wyposażona została w linearne, autorskie przełączniki MSI Sonic Red o sile nacisku 35 g, które są owocem współpracy ze znanym producentem Kailh. To właśnie one sprawią płynną i natychmiastową reakcję na nasze polecenia i zminimalizują zmęczenie palców podczas długotrwałych rozgrywek. Te są również bardzo trwałe, ponieważ wytrzymują nawet 70 milionów kliknięć. W porównaniu do konkurencyjnych, czerwonych przełączników, MSI Sonic Red odznaczają się zdecydowanie mniejszą siłą nacisku, co pomoże w trakcie gier sieciowych nastawionych na rywalizację.



To jednak nie wszystko. W MSI Vigor GK71 Sonic znajdziemy dwuwarstwowe nasadki na klawisze – przezroczyste u podstawy, by jeszcze lepiej przepuszczać światło oraz pełne na górze, dla lepszej widoczności zastosowanych legend. W taki sposób jeszcze lepiej zaprezentuje się kolejna zaleta, a więc pełne, punktowe podświetlenie LED RGB. MSI Mystic Light, czyli system podświetlenia możemy swobodnie dostosować do naszych potrzeb w autorskim oprogramowaniu MSI Center. Tam też możemy dowolnie przypisywać klawisze, tworzyć makra i zapisywać profile (maksymalnie trzy) we wbudowaną w klawiaturę pamięć.



Oczywiście nie zabrakło typowo gamingowych funkcji, które odróżniają najbardziej podstawowe klawiatury od tych lepszych. Mamy zatem pełny Antighosting i N-Key Rollover, co sprawi, że urządzenie zarejestruje wciśnięcie wszystkich przycisków jednocześnie, odpowiednio wyprofilowaną konstrukcję z frontem wykonanym z aluminium, spód z wyżłobieniami dla lepszego zarządzania okablowaniem, dodatkowe klawisze multimedialne wraz potencjometrem i nawet miękką, wykonaną z pianki zapamiętującej kształt podkładkę pod nadgarstki. W cenie ok. 499 zł, klawiatura jak widać prezentuje świetny stosunek ceny do jakości.



Słuchawki z mikrofonem – headset zamiast głośników to świetny pomysł

Słuchawki są dziś nieodzownym elementem naszego życia i nie inaczej jest w przypadku graczy. Tutaj taki sprzęt znajduje swoje szczególne miejsce, ponieważ umożliwia nam odsłuch rzeczy z komputera oraz komunikację ze znajomymi po drugiej stronie monitora. Jeśli nie mamy dedykowanego źródła dźwięku, a więc wzmacniacza słuchawkowego, czy amplitunera, podłączonego do komputera, warto wybrać taki zestaw, który nie będzie wymagał dużej mocy.



Odpowiednim urządzeniem może być zatem



Mikrofon również należy do zalet. Pomimo tego, że nie jest odczepiany, jego wysięgnik możemy dowolnie regulować. Charakteryzuje się jednokierunkowością, więc nie będzie problemów ze zbieraniem niechcianych dźwięków z otoczenia oraz szerokim pasmem przenoszenia (100 Hz – 10kHz) i wysoką czułością (nawet -38 dB). Całość komunikuje się ze źródłem dźwięku za pomocą przewodu ze złączem minijack 3,5 mm, a na nim umieszczono dodatkowo potencjometr, którym regulować możemy głośność, niezależnie od źródła dźwięku.



Pałąk słuchawek wykonano ze stali, a nie typowego dla tego segmentu plastiku. Dorzucając do tego przyjemne w dotyku nausznice ze skóry ekologicznej otrzymamy odpowiedni docisk do głowy oraz izolację od otoczenia. Nie musimy się jednak martwić o komfort, ponieważ słuchawki te ważą jedynie 245 gramów, co biorąc pod uwagę zastosowane materiały oraz grube (2,5 cm) nauszniki, jest wartością bardzo niską. Słuchawki z mikrofonem MSI Immerse GH20 nie są drogie, ponieważ można je nabyć nawet za mniej niż 150 zł, co oznacza, że zestaw prezentuje bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Są po prostu opłacalne.



Stojak na słuchawki – na ratunek plątaniny przewodów

Stojak na słuchawki to najbardziej podstawowa konstrukcja, która nie charakteryzuje się niczym spektakularnym, ale w tym samym czasie zapewnia niezrównany komfort. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie miał problemów z poplątanymi przewodami słuchawek. Te zdają się z reguły nawet łamać podstawowe prawa fizyki, ale na szczęście ze stojakiem na słuchawki, takowej sytuacji obawiać się już nie musimy.



MSI przygotował dla nas jednak coś więcej niż typową, plastikową podstawkę.



Klawiatura i mysz do podstawa, ale ważny jest również kontroler do gier!

Przychodzi w życiu każdego gracza taki moment, kiedy chce rozłożyć się wygodnie na fotelu lub kanapie, wziąć w dłoń dedykowany kontroler i zagrywać się w ulubioną produkcję. Z tego też względu warto zakupić również takowe narzędzie i choć nie jest wymagane, znakomicie spełni swą rolę właśnie w tych scenariuszach.



Kontroler wyposażony został w bardzo trwałe przełączniki o żywotności 2 milionów kliknięć, co w porównaniu z konwencjonalnymi urządzeniami, jest wynikiem naprawdę dobrym. Oprócz tego mamy możliwość zmiany nakładki do D-pada, ponieważ w zestawie znajdziemy dwie. Łączą się one z kontrolerem za pomocą wbudowanego magnesu, dlatego ich wymiana następuje właściwie natychmiastowo – żadnych śrubokrętów i noży do podważania. GC30 V2 wyposażono w dwa silniki wibracyjne, dla jeszcze lepszego sprzężenia zwrotnego. W trakcie rozgrywki wzmacnia to wrażenia z niej płynące i immersję, co jest podstawą dobrego gamingu.



Kontroler kompatybilny jest zarówno z komputerami, jak i urządzeniami z systemem Android, a dedykowana aplikacja MSI App Player, która powstała we współpracy ze znaną firmą BlueStacks, pozwoli na uruchomienie mobilnych aplikacji przeznaczonych na Androida na komputerach PC. Oprogramowanie to oferuje również szeroki zakres personalizacji. Jeśli zatem chcemy skorzystać z dobrodziejstw kontrolerów, warto zainteresować się właśnie MSI GC30 V2. To świetny i przede wszystkim niedrogi sprzęt.



Podkładka pod nadgarstki dla zwiększenia wygody? Tak, proszę

Dobra podkładka pod nadgarstki może być dla niektórych kluczowym elementem podczas pracy, nauki, czy rozrywki. Ta wykonana musi być z odpowiednich materiałów, które zagwarantują dobry komfort użytkowania. W takowe wyposażona została Vigor WR01. Cechuje się ona chłodną i gładką powierzchnią z powłoką antybakteryjną i ergonomiczną konstrukcją, specyficznie nachyloną dla zapewnienia optymalnego podparcia dłoni. Zastosowany w niej żel chłodzący z funkcją zapamiętywania kształtu zagwarantuje, że kontakt ze skórą nie będzie tak ostry, jak w przypadku podpórek ze skóry ekologicznej. Na spodzie natomiast umieszczono gumową nasadkę o właściwościach antypoślizgowych, dlatego nie będzie problemów z niechcianym przesuwaniem się konstrukcji po naszym biurku. Podkładka pod nadgarstki



Źródło: MSI



Akcesoria gamingowe MSI – stwórz pełny zestaw do nauki i rozrywki

Powyższe akcesoria można wykorzystać w właściwie dowolny sposób. Nie licząc kontrolera do zastosowań typowo gamingowych, sprzęt nada się do nauki, pracy i rozrywki. Zapewni odpowiednie doznania płynące ze wszystkich aktywności. Myszka gamingowa i klawiatura to oczywiście podstawa, ale zapominać nie możemy również o dobrych słuchawkach z mikrofonem, stojaku na ten sprzęt, czy podkładce pod mysz i podpórce pod nadgarstki. Wszystkie te rzeczy będą dopełnieniem najbardziej praktycznego i uniwersalnego prezentu komunijnego, czyli komputera. Nie musimy przy tym wydawać też dużej ilości dodatkowych pieniędzy, co ma oczywiście ogromne znaczenie. Określony budżet posiada większość z nas, dlatego warto zdecydować się na taki sprzęt, który zaoferuje odpowiedni stosunek ceny do jakości, a w swojej klasie, wyżej omówione urządzenia prezentują dokładnie to. Po prostu – dobry sprzęt w rozsądnej cenie.