Apple ma zaskoczyć nietypowym modelem iPhone 14

Konsumenci tego potrzebują.

iPhone 14 Max brzmi jak dobry plan

Bez względu na to, co myślicie o smartfonach Apple iPhone, są to jedne z najpopularniejszych urządzeń na świecie. Producent z Cupertino podczas swoich premierowych wydarzeń zwyczajowo prezentuje cztery modele telefonów, a od czasu do czasu przedstawia także kolejną generację najtańszego iPhone SE . Oferta nie jest zbyt rozbudowana, ale satysfakcjonuje większość potencjalnych odbiorców. Większość, ale nie wszystkich, a to za sprawą braku tańszego iPhone z dużym ekranem w ofercie. To może się zmienić jeszcze w tym roku.W tej chwili oferta Apple składa się z małego i odstającego możliwościami od reszty iPhone SE 2022 oraz urządzeń iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro oraz iPhone 13 Pro Max. Konsumenci pragnący zakupić tańszy smartfon Apple z większym ekranem są w kropce. U Apple przekątna ekranu rośnie razem z ceną. iPhone 13 i iPhone 13 Pro mają wyświetlacze o przekątnej 6,1 cala, a dopiero dużo droższy iPhone 13 Pro Max ma matrycę 6,7-calową. Wraz z debiutem rodziny iPhone 14 może się to zmienić.Przeciek opublikowany przez Quick Review Lab w chińskim serwisie społecznościowym Weibo sugeruje, że w tym roku do sprzedaży trafi zupełnie nowy iPhone 14 Max. Zastąpi on cieszący się rozczarowująco małą popularnością model... Mini. Tak jest. Pomimo że w sieci widać ciągłe utyskiwania na to, że "w sprzedaży jest za mało niewielkich smartfonów", to gdy jakaś firma zaryzykuje i wprowadzi takowy model do sprzedaży, nie cieszy się on zainteresowaniem. Apple mogło uznać, że lepiej sprzedadzą się niedrogie, ale duże smartfony niż niedrogie i małe. Z resztą, Apple ma przecież iPhone SE 3.iPhone 14 Max miałby mieć 6,7-calowy ekran, podobnie jak obecnie iPhone 13 Pro Max. Cechowałby się jednak znacznie niższą ceną. iPhone 14 i iPhone 14 Pro miałyby ekrany 6,1-calowe, a model iPhone 14 taki o przekątnej 6,7-cala. iPhone 14 raczej nie skurczy się do rozmiaru "mini", skoro iPhone 13 Mini sprzedaje się kiepsko. Tym samym jedynym smartfonem Apple z wyświetlaczem mniejszym niż 6,1-calowy pozostanie model iPhone SE.To chyba całkiem niezły pomysł, nie sądzicie? Czy ktoś z Was kupił iPhone'a Mini?Źródło: Apple Insider