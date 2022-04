POCO zaprasza na premierę flagowego POCO F4 GT z układem Snapdragon 8 Gen 1

Nastawiony na wydajność

POCO zaprasza na premierę POCO F4 GT

Specyfikacje POCO F4 GT będzie flagowa

Poprzednik też był bardzo wydajny

POCO z pewnością odnotował duży wzrost zainteresowania od czasu wprowadzenia na rynek swojego oryginalnego smartfona POCO F1 , który zapewnił entuzjastom specyfikację na najwyższym poziomie w bardzo atrakcyjnej cenie. Coroczne wypuszczanie nowych smartfonów na czas pokazuje tylko, że marka nie ma zamiaru zwalniać tempa w najbliższym czasie, a najlepszym tego przykładem się nowe szczegóły, które wskazują na długo oczekiwany debiut flagowego POCO.POCO rozesłał właśnie oficjalne zaproszenia na nadchodzące wydarzenie, które odbędzie się 26 kwietnia 2022 r. poprzez prezentację online. Wydarzenie będzie transmitowane na żywo na YouTube, Facebooku i Twitterze od godziny 20:00 czasu pekińskiego. Podczas tego wydarzenia zaprezentowany zostanie POCO F4 GT, który ma wykorzystywać najmocniejszy układ SoC firmy Qualcomm zarezerwowany dla flagowych smartfonów.Specyfikacja techniczna POCO F4 GT ma obejmować najnowszy układ SoC Snapdragon 8 Gen 1 firmy Qualcomm i do 12 GB pamięci RAM, a wielu spekuluje, że może to być przemianowany telefon Redmi K50 Gaming . Pod względem oprogramowania telefon zostanie uruchomiony z Androidem 12, wraz z oprogramowaniem MIUI 13 dla POCO.Teoria o wprowadzeniu na rynek POCO F4 GT z podzespołami obecnymi w Redmi K50G, zdaje się mieć potwierdzenie w Geekbench. Smartfon uzyska 1235 punktów w teście jednordzeniowym i 3555 punktami w teście wielordzeniowym, a to jednoznacznie wskazuje na Snapdragona 8 Gen 1.Nadchodzący smartfon będzie kontynuacją zeszłorocznego POCO F3 , który został wprowadzony na rynek z chipsetem Qualcomm Snapdragon 870 w połączeniu z 12 GB pamięci RAM i do 256 GB pamięci na dane typu UFS 3.1, 6,67-calowym wyświetlaczem typu AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, akumulatorem o pojemności 4520 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 33 W. Okazało się, że smartfon został bardzo ciepło przyjęty i to nie tylko z uwagi na wydajność, ale również projekt - czytnik linii papilarnych umieszczono na prawym boku, a obudową wykonana została ze szkła Gorilla Glass 5 zespolonego plastikowym korpusem.Źródło: gsmarena / fot. tyt. gsmarena