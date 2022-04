Tania elektronika w Biedronce. Sklep zaskoczy po świętach

Kolejna wyprzedaż ciekawych produktów.

Regularnie przeszukujemy dla Was gazetki popularnych supermarketów działających w Polsce, w poszukiwaniu interesujących promocji na elektronikę oraz innego rodzaju ciekawe gadżety. Tym razem w oko wpadła nam oferta sieci Biedronka, która tuż po świętach zaoferuje coś dla majsterkowiczów oraz... wielbicieli grillowania. Oto lista najciekawszych produktów, które będzie można tam kupić.Z miejsca w oczy rzucają się gadżety pomagające rozświetlić przestrzeń przed domem lub w przydomowym ogródku. Mowa o lampach solarnych w aż czterech różnych wariantach. Najtańsza to lampa solarna tulipan o wys. 30 cm, która kosztuje zaledwie 6,99 złotych. Nieco droższą wyceniono na 8,99 złotych, a taką z efektem płomienia na 24,99 złotych - da ona zdecydowanie największą ilość światła. Lampa solarna kinkiet kosztuje 12,99 złotych i da się ją powiesić na ścianie. Ma czujnik zmierzchu oraz amorficzny panel słoneczny.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki BiedronkaNa miłośników grillowania czekają aż cztery modele grilli - wszystkie dość tanie. Uwagę przykuwa zestaw 18 akcesoriów do grilla w walizce za 99 złotych i coś, co przyda się na każdym grillu - dmuchawka do rozpalania za 11,99 złotych. Szczotka do czyszczenia grilla kosztuje tylko 9,99 złotych i warto ją kupić, żeby nie męczyć się niepotrzebnie z myciem rusztu.