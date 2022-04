Razer zaprezentował laptopa z Linuksem. To alternatywa dla MacBooka Pro

Oto Razer x Lambda Tensorbook.

Firma Razer od około 10 lat sprzedaje laptopy dla graczy. Wyróżniają się wysoką wydajnością, smukłą konstrukcją oraz wysokimi cenami. Do tej pory w ofercie popularnego producenta nie było notebooka, który nie byłby stworzony z myślą o gamingu. To się właśnie zmieniło za sprawą współpracy z firmą Lambda. Razer x Lambda Tensorbook to wykorzystujący system Linux laptop stworzony do "wyższych celów".Razer x Lambda Tensorbook to tak naprawdę zmodyfikowana wersja ubiegłorocznego Razer Blade 15 Advanced, pracująca pod kontrolą otwartoźródłowego oprogramowania Linux Ubuntu. Kosztujący grubo ponad 16 000 złotych sprzęt to mobilna stacja robocza o niesamowitej mocy obliczeniowej.