Przewiewna obudowa w rozsądnej cenie. Sprawdź nowe Zalman S2 i S2 TG

Zalman S2 i S2 TG - nowe przewiewne obudowy

Ceny Zalman S2 i S2 TG

Tania, dobrej jakości przewiewna obudowa. Brzmi jak science fiction? Niekoniecznie. W sprzedaży znajduje się kilka interesujących modeli w cenie poniżej 200 złotych, a teraz dołączą do nich najpewniej dwie obudowy produkcji Zalmana. Mowa o Zalman S2 i Zalman S2 TG, które producent zachwala jako eleganckie, przestronne i sensownie wycenione. Patrząc na ich ceny - odpowiednio 179 i 199 złotych, co najmniej jeden z warunków jest spełniony.Zalman S2 to obudowa typu mid-tower, mieszcząca płyty główne w formatach ATX, mATX i Mini-ITX. Mieści maksymalnie dwa dyski twarde HDD 3,5" i dwa SSD 2,5". Obecnie coraz częściej montuje się dyski M.2 w płytach głównych, więc...Wnętrze Zalman S2 mieści chłodzenie powietrzne o wysokości do 156 mm i karty graficzne o długości do 330 mm. Z boku usytuowano akrylowy panel. Przód zarezerwowany jest dla panelu z siatką, z łatwością przepuszczającą powietrze do wentylatorów, potencjalnie chłodzących chłodnicę chłodzenia wodnego o wysokości nawet 360 mm.Co poza tym? Miejsce na siedem gniazd PCI, dwa filtry przeciwkurzowe i złącza 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, słuchawkowe i mikrofonowe na przednim panelu. W środku znalazł się jeden preinstalowany wentylator 120 mm na tylnym panelu.Zalman S2 TG stworzono z myślą o bardziej wymagających użytkownikach. Warto do niej dopłacić 20 złotych, bowiem otrzyma się w zamian panel boczny ze szkła hartowanego oraz trzy wentylatory - do tego z tyłu dołączono dwa przednie.Obudowa Zalman S2 jest dostępna w polskich sklepach w cenie 179 złotych. Model Zalman S2 TG również trafił do sklepów, a jego cena to 199 złotych.Źródło: Zalman