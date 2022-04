x-kom realizuje preordery na konsolę PlayStation 5 z 2020 roku. Cierpliwość popłaca

Lepiej późno niż wcale?

Przedsprzedaż PlayStation 5 w x-kom

Minęło wiele miesięcy od rozpoczęcia sprzedaży konsoli PlayStation 5, a zakup tego urządzenia nadal jest nie lada wyzwaniem. Sony nie jest w stanie wyprodukować wystarczające ilości konsol, aby sprostać zapotrzebowaniu, a wszystkie partie PS5 niemal natychmiast znikają ze sklepów internetowych.Wróćmy jednak do 2020 roku - oficjalna przedsprzedaż PlayStation 5 ruszyła we wrześniu, a rynkowy debiut ustalono na 19 listopada. Przypomnijmy też, że PS5 w momencie premiery kosztowało. Tańszą wersję PlayStation 5 Digital Edition wyceniono na 1849 zł.17 września sklepy zaczęły przyjmowanie zamówień, ale nie wszystkie z nich były w stanie dostarczyć towar do klientów. To właśnie x-kom stanął w ogniu krytyki, gdy okazało się, że dostawcy zawiedli, a sklep nie jest w stanie zrealizować tak wielu zamówień Osoby, które zrezygnowały z zamówienia, mogły oczywiście liczyć na zwrot pieniędzy, ale było to marne pocieszenie, bowiem nawet dziś zakup konsoli w oficjalnej cenie jest nierealny. Od kilkunastu miesięcy w sklepach cyklicznie pojawiają się dostawy, ale nie są tzw. "golasy" czyli same konsole, ale zestawy z grami i akcesoriami.Rok po rozpoczęciu sprzedaży wielu klientów sklepu x-kom wciąż z nadzieją czekało na realizację swoich zamówień. Niektórzy z nich otrzymali propozycję zakupu zestawu , jak tłumaczył wówczas Kamil Szwarbuła, rzecznik prasowy sklepu, dystrybutorzy nie chcieli dostarczać samych konsol.