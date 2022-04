Tania elektronika i gadżety w Lidlu. Oferty zaskakują, ale musisz się pospieszyć

Zatrzęsienie interesujących produktów.

Polskie markety lubią pozytywnie zaskakiwać jeśli chodzi o sprzedawaną w nich tanią elektronikę. Tym razem niedrogie gadżety trafiły do sklepów sieci Lidl. Kupić można tam wiele interesujących urządzeń - od tych przeznaczonych do okazjonalnego majsterkowania, po te przydatne na co dzień. Czym konkretnie kusi Lidl? Oto lista najciekawszych w naszej ocenie produktów.Jeżeli odwiedzicie dziś Lidla, zwróćcie uwagę na zgrzewarkę próżniową SilverCrest w cenie 139 złotych. Nie ma sensu marnować jedzenia ze Świąt, skoro można je spakować próżniowo, podtrzymując ich świeżość na dłużej. Pakować można zarówno żywność "mokrą", jak i "suchą".

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaW Lidlu pojawiły się też akcesoria przydatne w każdej kuchni. Mamy tu na myśli czajnik elektryczny o mocy aż 3100 W (99 złotych), rozdrabniacz uniwersalny 260 W dostępnych w trzech kolorach, wyposażony w nasadkę do ubijania śmietany i przycisk turbo (49,99 złotych) oraz przenośny blender do smoothie za 69,90 złotych.

Źródło: mat. własny - zrzut ekranu z gazetki LidlaZ myślą o paniach Lidl do sprzedaży wprowadził zestaw do stylizacji paznokci. Ma aż 217 elementów i kosztuje 149 złotych. Pozwala wzmacniać, modelować i wypełniać paznokcie. Obok tego produktu na sklepowych półkach znajdzie się niedroga suszarka do włosów z jonizacją o mocy 2400 W od SilverCrest (89,90 zł) oraz zestaw do stylizacji włosów 6 w 1 o mocy 1000 W za 79,90 złotych, również marki SilverCrest.