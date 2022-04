Do sprzedaży trafił ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition dla uczczenia ważnego wydarzenia ASUS

Ma dodatkowy ekran na pokrywie

Źródło: ASUS

Sprawdź, co ma do zaoferowania Zenbook 14X OLED Space Edition

Źródło: ASUS

Źródło: ASUS

ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition to bardzo smukły i lekki notebook o najwyższej wydajności z uwagi na zastosowane podzespoły. Ale tym, co naprawdę wyróżnia ten model, to nietuzinkowy design, można by nawet rzec, że wręcz kosmiczny.Kosmiczny design to niebanalne zdobienie na pokrywie wyświetlacza i klawiaturze oraz futurystyczny 3.5-calowy wyświetlacz typu OLED na pokrywie, który może wyświetlać animacje, tekst lub powiadomienia. Nie da się ukryć, że to przede wszystkim tylko dodatek, aczkolwiek na pewno wielu zrobi z niego użytek.ASUS ZenBook 14X OLED Space Edition zaprezentowany został podczas Consumer Electronics Show na początku tego roku, a teraz zadebiutował w ofercie sprzedażowej. Jego cena ustalona została na 2000 dolarów, czyli po przeliczeniu nieco ponad 8560 złotych.Zenbook 14X OLED Space Edition to bez dwóch zdań wyjątkowy laptop nie z tego świata, który powstał dla uczczenia 25. rocznicy pierwszego zastosowania laptopa ASUS w locie kosmicznym. Futurystyczny 3.5-calowy pomocniczy wyświetlacz OLED ZenVision obecny na pokrywie, oferuje spersonalizowane powiadomienia, animacje lub teksty.I choć jest interesujący i zarazem bardzo futurystyczny, to jednak pierwsze skrzypce odgrywa tutaj ekran główny.Wyświetlacz OLED typu NanoEdge zastosowany w ASUS Zenbook 14X OLED Space Edition ma rozdzielczość 2.8K (2880 x 1600 pikseli). Oferuje częstotliwość odświeżania 90 Hz, dość wysoką maksymalną jasność i bardzo dobre kąty widzenia. Do tego jeszcze dochodzą niesamowicie szybkie czasy odpowiedzi, a także praktycznie nieskończony współczynnik kontrastu. Co więcej, pokrywa 100% gamy kolorów sRGB i DCI-P3, co daje wyrazisty i kolorowy obraz. Ponadto obsługuje HDR True Black 600, a jego kolory są zatwierdzone przez PANTONE. Do tego jeszcze cechuje go o 70% niższa emisja światła niebieskiego w porównaniu do ekranu LCD, a także certyfikacja TÜV Rheinland. A na dodatek okalany jest smukłymi ramkami, dzięki czemu może pochwalić się stosunkiem wielkości ekranu do obudowy na poziomie 92%.Za jego wydajność odpowiada 14-rdzeniowy, 20-wątkowy procesor Intel Core i9-12900H ze zintegrowaną grafiką Iris Xe z wysokim TDP na poziomie 45 W i z technologią chłodzenia IceCool z dwoma wentylatorami dla utrzymania mocy na najwyższym poziomej podczas obciążenia. Do tego dochodzi 32 GB pamięci RAM typu LPDDR5 na szynie 4800 MHz, a także SSD o pojemności do 1TB PCIe 4.0 NVMe. Do tego jest system Windows 11 Pro.Laptop o wymiarach 311 x 221 x 16 mm i wadze 1,4 kg oferuje WiFi 6E i Bluetooth 5.2, dwa porty Thunderbolt4, port USB 3.2 Gen 2 Type-A, port HDMI 2.0, gniazdo słuchawkowe i czytnik kart microSD oraz kamerę internetową 720p z osłoną prywatności. Energie w laptopie dostarcza akumulator o pojemności 63 Wh i jest dostarczany z zasilaczem USB Type-C o mocy 100 W.Na wyposażeniu nie zabrakło oczywiście podświetlanej klawiatury i czytnika linii papilarnych zintegrowanego z przyciskiem zasilania. Obudowa natomiast została przetestowana pod kątem trwałości i uzyskała certyfikat MIL-STD-810H.Źródło: ASUS / fot. tyt. ASUS