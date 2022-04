OnePlus Ace zadebiutuje jeszcze w kwietniu. Dla tego smartfona polubię nawet układy MediaTek

Świetny design i mocna specyfikacja

OnePlus potwierdza premierę modelu Ace

Świetna specyfikacja OnePlus Ace to recepta na sukces

Nie tak dawno informowałem Was , że OnePlus przygotowuje się do prezentacji smartfona OnePlus Ace, który w momencie prezentacji będzie pierwszym modelem z nowej serii, a tym samym stanie się kontynuacją rodziny smartfonów OPPO Ace wprowadzonej w 2019 roku. Najnowsze informacje potwierdzają już oficjalnie, że debiut nastąpi jeszcze w tym miesiącu na rodzimym rynku producenta.OnePlus na chińskim portalu Weibo opublikował post potwierdzający, że ​​urządzenie pojawi się na chińskim rynku już 21 kwietnia tego roku. W publikacji znalazło się również kilka grafik prasowych przedstawiających smartfon OnePlus Ace, które pokazują dość unikalną stylizację. Model ten jest jednak zgodny z obowiązującymi trenadmi - ma płaski korpus (niczym w smartfonach Apple), sporych rozmiarów wysepkę dla aparatów i płaski tył. Tył, który został podzielony na dwie części poprzez zastosowanie gładkiej i prążkowanej powierzchni.Muszę przyznać, że pierwszy smartfon z nowej linii OnePlus Ace wygląda genialnie i z pewnością będzie cieszył się ogromnym zainteresowaniem i to nie tylko ze względu na design, ale również specyfikację techniczną. Ma występować w dwóch wariantach kolorystycznych. Szkoda tylko, że stracił znak rozpoznawczy marki, a mianowicie suwak do szybkiej zmiany profilów dźwiękowych. Jestem jednak w stanie to przeboleć, o ile model ten pojawi się w globalnej sprzedaży.System operacyjny Android 12 wyświetlany będzie na 6.7-calowym ekranie typu AMOLED. Można spokojnie przyjąć, że zaoferuje odświeżanie 120 Hz. Za działanie ma odpowiadać natomiast MediaTek Dimensity 8100 wytworzony w 5 nm procesie litograficznym opracowanym przez TSMC. Jest to układ z ośmiordzeniowym procesorem (4x ARM Cortex-A78 + 4x ARM Cortex A55), a także nowym układem graficznym Mali-G610 MC6. Otrzyma on wsparcie ze strony maksymalnie 12 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5x.OnePlus Ace będzie kolejnym smartfonem, w którym do ładowania akumulatora (o pojemności 4500 mAh) wykorzystany zostanie nowy system UltraDart o mocy 150W. Tak potężne ładowanie przekłada się na odzyskanie połowy energii w zaledwie 5 minut, co niewątpliwe robi ogromne wrażenie.Pod względem możliwości fotograficznych bezie lepiej, niż dobrze. Główny czujnik Sony IMX766 50MP będzie sporych rozmiarów 1/1.56", zaoferuje optyczną stabilizację obrazu (OIS) i zostanie wyeksponowany w górnej części wysepki. Pod nim zagości ultraszerokokątny o rozdzielczości 8 MP i makro 2 MP. Po ich prawej stronie zagości dwutonowa dioda doświetlająca LED. Selfie dedykowana zostanie kamera 16 MP.Warto jeszcze dodać, że na wyposażeniu pojawi się optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie z funkcją monitorowania tętna i stereofoniczne głośniki.Wszystko zatem wskazuje na to, że OnePlus Ace będzie kolejnym naprawdę interesującym smartfonem, który spotka się z ciepłym przyjęciem. Miejmy tylko nadzieje, że zostanie dobrze wyceniony i tym samym zagrozi swojemu pierwowzorowi, a mianowicie relame GT Neo3.Źródło: weibo / fot. tyt. weibo