Europejskie ceny Galaxy M53 5G są za wysokie. Samsung skazuje fajny smartfon na porażkę

Ten smartfon powinien być tańszy

Ceny i warianty Galaxy M53 5G w Europie

Samsung Galaxy M53 5G wyposażony w 6 GB pamięci RAM i 128 GB na dane ma kosztować 469 euro (~2177 złotych);

Samsung Galaxy M53 5G wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 128 GB na dane ma kosztować 519 euro (~2409 złotych).

Najważniejsze informacje o Galaxy M53 5G

Zaprezentowany w ostatnim czasie Samsung Galaxy M53 5G będący dobrym średniakiem już niebawem zadebiutuje w sprzedaży na europejskim rynku, a nowy przeciek dotyczący sugerowanych cen detalicznych w Europie ujawnia również jeszcze jeden wariant tego modelu. Czy Samsung zachował stosunek ceny do oferowanych możliwości?Jak wynika z informacji przekazanych przez dwa niezależne źródła, Samsung Galaxy M53 5G na europejskim rynku ma być dostępny w dwóch wariantach pojemnościowych, choć w momencie premiery ujawniono tylko jeden z nich. Do tego jeszcze poznaliśmy ceny, które jeśli się potwierdzą, to wyniosą serię Galaxy M na wyższy poziom. Oczekuje się bowiem następującego:Nie da się ukryć, że wycena jest dość wysoka i w sumie zakup tego modelu nie jest absolutnie opłacalny pomimo faktu, że Galaxy M53 5G w ogólnym rozrachunku to naprawdę niezły średniak. Nie ma jednak co dzielić skóry na niedźwiedziu, gdyż pomimo oficjalnej prezentacji nadal nie jest jasne, jakiego typu pamięci zastosował Samsung. Oczywiście śmiem wątpić, aby zastosował najnowsze standardy, ale jeśli pokusił się jednak o opróżnienie magazynów ze starych i powolnych pamięci, to wtedy zakup z pewnością będzie miła się z celem.W takim przypadku warto rozejrzeć się za konkurencyjnymi modelami, albo nawet zapoznać się pełną ofertą Koreańczyków, gdyż mają przecież w ofercie sporo ciekawych propozycji, w tym Galaxy A53 5G, czy też Galaxy S21 FE Już na samym początku wiedzieć musicie, że Samsung Galaxy M53 5G wykorzystuje układ SoC Dimensity 900 firmy MediaTek, który produkowany jest z wykorzystaniem 6-nm procesu technologicznego. To całkiem rozsądna jednostka, aczkolwiek niektórych w oczy może po prostu kłuć MediaTek i zechcą poszukać alternatywy na Snapdragonie lub Exynosie.Wyświetlacz to natomiast 6.7-calowy panel typu Super AMOLED+ o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że jest to ten sam ekran, który można znaleźć w Galaxy A73 5G, a zatem o proporcjach 20:9. Pomimo tego, że jest to panel OLED, to Samsung nie zdecydował się na umieszczenie pod nim czytnika linii papilarnych. Zamiast tego rzeczone zabezpieczenie biometryczne znalazło się na prawym boku i jest zintegrowane z włącznikiem.Mocnym akcentem wyposażenia jest główny sensor aparatu, o rozdzielczości 108 MP, który notabene jest identyczny, jak w Galaxy A73 5G, a zatem charakteryzuje się przysłoną obiektywu f/1.8 i PDAF. Niestety zabrakło optycznej stabilizacji obrazu, a takowa jest we wspomnianym modeli z rodziny Gaalxy A. To znacząco utrudni fotografowanie z ręki po zmroku.Na koniec dodam jeszcze, że Samsung wyposażył ten model w akumulator o pojemności 5000 mAh, ze wsparciem dla szybkiego ładowania o mocy 25 W. Z informacji nie ma wynika, czy w zestawie sprzedażowym znajduje się zasilacz, czy też jest osobnym akcesorium.Źródło: Notebookcheck / fot. tyt. Samsung