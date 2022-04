Xiaomi przygotowało wiosenne promocje dla Polaków

Aplikacja otrzyma specjalne motywy.

Jeżeli myślałeś nad sprawieniem sobie prezentu w postaci elektroniki użytkowej, a lubisz markę Xiaomi, to polski oddział firmy przygotował coś w sam raz dla Ciebie. Ruszyły wiosenne promocje na urządzenia Xiaomi. Przeceniono naprawdę sporo różnych produktów, które w niższych cenach nabyć można w sklepach Mi-home.pl, Mi-store.pl oraz mimarkt.pl. Co dokładnie da się kupić w obniżonych cenach?Jak Xiaomi, to telefony. Xiaomi 11 Lite 5G NE kosztuje teraz 1499 złotych zamiast 1899 złotych. Obniżono również cenę popularnej opaski sportowej Xiaomi Mi Band 6 NFC - z 249 na 209 złotych. Z fajnych gadżetów w oczy z miejsca rzucają się też hulajnoga elektryczna Mi Electric Scotter Pro 2 w cenie 2499 złotych zamiast 2699 złotych oraz niedrogie słuchawkiza 169 złotych (obniżka z 199 złotych).Co jeszcze przeceniono? Na liście produktów sprzedawanych w dobrych zdaniem przedstawicieli marki cenach są:Sami widzicie, że jest tego sporo.I tak, ceny mogą różnić się pomiędzy poszczególnymi sklepami.Źródło: Xiaomi