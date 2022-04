Te słuchawki mają wprawiać w ekstazę. OPPO Enco X2 zaprezentowane

Słuchawki TWS z AND.



W świecie smartfonów, inteligentnych zegarków i tabletów słuchawki przewodowe praktycznie odeszły już do lamusa. Rekordy popularności biją słuchawki bezprzewodowe i nic dziwnego. Urządzenia te stają się coraz bardziej dopracowane i coraz przystępniejsze cenowo. Co jednak z osobami szukającymi lepszego brzmienia? Dla takich osób powstają produkty pokroju zaprezentowanych właśnie słuchawek dokanałowych typu TWS OPPO Enco X2.



OPPO Enco X2, czyli "pchełki" dla wymagających

OPPO Enco X2 to najnowszy i podobno także i najlepszy z modeli słuchawek TWS w ofercie tego producenta. Jednym z jego atutów ma być system Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE), stworzony przy współpracy z marką Dynaudio. Sprzęt otrzymał certyfikację Hi-Res Audio Wireless (prawdopodobnie jedynie po sparowaniu z OPPO Find X5) oraz obsługę najnowszego kodeka Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0. Zaczyna się dobrze, prawda?



W świecie smartfonów, inteligentnych zegarków i tabletów słuchawki przewodowe praktycznie odeszły już do lamusa. Rekordy popularności biją słuchawki bezprzewodowe i nic dziwnego. Urządzenia te stają się coraz bardziej dopracowane i coraz przystępniejsze cenowo. Co jednak z osobami szukającymi lepszego brzmienia? Dla takich osób powstają produkty pokroju zaprezentowanych właśnie słuchawek dokanałowych typu TWS OPPO Enco X2.OPPO Enco X2 to najnowszy i podobno także i najlepszy z modeli słuchawek TWS w ofercie tego producenta. Jednym z jego atutów ma być system Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE), stworzony przy współpracy z marką Dynaudio. Sprzęt otrzymał certyfikację Hi-Res Audio Wireless (prawdopodobnie jedynie po sparowaniu z OPPO Find X5) oraz obsługę najnowszego kodeka Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0. Zaczyna się dobrze, prawda?





Akcesorium korzysta z dynamicznego przetwornika 11 mm oraz planarnej membrany 6 mm. Czułość określana jest na 118 dB @1 kHz, a pasmo przenoszenia to 20 - 40 000 Hz. Poziom redukcji szumów producent określa na 45 dB, a czułość mikrofonu na (-) 38 dBV/Pa.



Źródło: OPPOAkcesorium korzysta z dynamicznego przetwornika 11 mm oraz planarnej membrany 6 mm. Czułość określana jest na 118 dB @1 kHz, a pasmo przenoszenia to 20 - 40 000 Hz. Poziom redukcji szumów producent określa na 45 dB, a czułość mikrofonu na (-) 38 dBV/Pa.





Słuchawki dokanałowe OPPO Enco X2 wykorzystują Bluetooth 5.2 i oprócz wspomnianego wcześniej kodeka LDHC 4.0 obsługują również AAC i SBC. Zasięg to ok. 10 metrów. Nie zabrakło ANC o skuteczności sięgającej 45 dB i częstotliwości do 4000 Hz.



Źródło: OPPOSłuchawki dokanałowe OPPO Enco X2 wykorzystują Bluetooth 5.2 i oprócz wspomnianego wcześniej kodeka LDHC 4.0 obsługują również AAC i SBC. Zasięg to ok. 10 metrów. Nie zabrakło ANC o skuteczności sięgającej 45 dB i częstotliwości do 4000 Hz.





Niemałą zaletą jest certyfikat IP54, potwierdzający odpowiedni poziom odporności na działanie wody i pyłów. Masa pojedynczej słuchawki to zaledwie 4,7 grama.



Źródło: OPPONiemałą zaletą jest certyfikat IP54, potwierdzający odpowiedni poziom odporności na działanie wody i pyłów. Masa pojedynczej słuchawki to zaledwie 4,7 grama.