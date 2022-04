Nareszcie możesz kupić potężny smartfon dla graczy Nubia Red Magic 7 Pro

Ma 16 GB pamięci RAM

Źródło: Nubia

Stricte gamingowe rozwiązania w RedMagic 7 Pro

Źródło: Nubia

Dedykowany układ do gier Red Core 1

Źródło: Nubia

Źródło: Nubia

Źródło: Nubia

Ceny, warianty i dostępność

Zgodnie z oczekiwaniami, Nubia oficjalnie zaprezentowała swój nowy telefon do gier: RedMagic 7 Pro w wersji globalnej, który integruje Snapdragon 8 Gen1 , 6,8-calowy wyświetlacz FHD+ typu AMOLED i wyzwalacz do gier mobilnych. Będzie go można spokojnie zamówić do Polski.Nowy RedMagic 7 Pro to jeden z pierwszych smartfonów RedMagic z kamerą pod wyświetlaczem, a także pierwszy wyposażony w nowy koprocesor o nazwie Red Core 1, który ma poprawić wydajność.RedMagic 7 Pro waży 235 gramów, przy wymiarach 166,27 x 77,1 x 9,98 mm, a do tego dziedziczy estetykę modelu RedMagic 7 wprowadzonego na rynek nieco ponad miesiąc temu z aluminiowo-szklaną ramą w kolorach Obsidian Black (czarny) i Supernova (przezroczysty). Jak na smartfon do gier z dość nietypowe systemem chłodzenia (poniżej) jest relatywnie lekki i do tego jeszcze smukły.Mając na uwadze zminimalizowanie przycięć i utrzymanie temperatury w ryzach zastosowano układ chłodzenia ICE 8.0, składający się z wentylatora, który rozkręca się do maksymalnie 20000 obr./min, małej rurki cieplnej, która łączy się z drugim wlotem powietrza, dziewięciowarstwowej struktury zawierającej nowy żel przewodzący ciepło, komorę parową i arkusz grafitowy. Taka konfiguracja zwiększa przepływ powietrza o 35% w porównaniu do poprzednich generacji i pomaga utrzymać SoC w niższej temperaturze co najmniej 3°C, przy maksymalnej ciszy (28dB).Producent postawił również na wiele rozwiązań mających ułatwić rozgrywkę, jak również uczynić ją bardziej przyjemną. Dlatego też w RedMagic 7 Pro znajdziemy wyzwalacze po bokach o częstotliwości 500 Hz, dwa silniki do wibracji i sprzężenia zwrotnego, głośniki stereofoniczne z obsługą systemu dźwięku DTS: X Ultra Surround Sound i oświetlenie RGB.Red Core 1 to układ zdolny do obsługi funkcji gier mobilnych, które nie są bezpośrednio związane z grafiką lub wyższą liczbą klatek na sekundę, takich jak: dźwięk, wibracja i efekty świetlne w grach. Przekazując e funkcje do koprocesora, główny układ SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 będzie mógł skupić swoją moc przede wszystkim na grach i innych aplikacjach, aby zaoferować najwyższą wydajność.Układ Wspierany jest przez 16 GB pamięci RAM typu LPDDR5 i 256/512 GB pamięci UFS 3.1 na dane i aplikacje. Do tego dochodzi jeszcze nawet 6 GB wirtualnej pamięci RAM.Nubia RedMagic 7 Pro wyposażony został w 6,8-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli) z częstotliwością odświeżania 120 Hz i wsparciem dla HDR10+. Jest to zatem bardzo dobry ekran dla smartfona gamingowego, tym bardziej że oferuje bardzo wysoką częstotliwość próbkowania dotyku - 960 Hz.RedMagic 7 Pro integruje aparat do selfie 16MP pod wyświetlaczem (pierwszy w telefonie do gier), który wykorzystuje szczególny układ pikseli i specjalną metodę okablowania elektrod, aby zachować wysoką przejrzystość.Czytnik linii papilarnych umieszczono również pod ekranem, natomiast z tyłu obecny jest moduł z trzema kamerami składający się z głównego czujnika 64 MP, szerokokątnego 8 MP i makro 2 MP. Wyposażenie uzupełnia gniazdo słuchawkowe 3.5 mm, trzy mikrofony, port USB typu C, WiFi 6, Bluetooth 5.2 i modem 5G.Jedyną różnicą między globalnym modelem Red Magic 7 Pro a chińskim jest to, że rynki międzynarodowe otrzymują stosunkowo konserwatywne szybkie ładowanie 65 W, przy zastosowanym akumulatorze pojemności 5000 mAh. Dla porównania na rodzimym rynku smartfon wspiera moc 135 W.Smartfon Nubia RedMagic 7 Pro będzie można zamawiać w przedsprzedaży od 22 kwietnia 2022 r. w cenie początkowej ustalonej na 799 euro (~3710 zł) i oczekuje się, że będzie dostępny w sprzedaży od 27 kwietnia.Wersja Obsidian Black ma pojemność 256 GB i kosztuje wspomniane 799 euro. Wersja przezroczysta nazywa się Supernova, ma 512 GB pamięci wewnętrznej i będzie sprzedawana za 899 euro, co po przeliczeniu daje nam około 4172 zł.Poniżej znajdziecie listę wszystkich europejskich rynków, na których debiutuje Nubia RedMagic 7 Pro. Austria, Belgia, Bułgaria, Litwa, Chorwacja, Luksemburg, Republika Cypryjska, Czechy, Holandia, Dania, Polska, Estonia, Portugalia, Finlandia, Rumunia, Francja, Słowacja, Niemcy, Słowenia, Grecja, Hiszpania, Szwecja, Irlandia, Węgry, Włochy, Łotwa, Malta, Wielka Brytania.Źródło: Nubia / fot. tyt. Nubia