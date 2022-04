Motorola prezentuje nową moto g52 dla fanów cyfrowej rozrywki

Dostępność i ceny

Motorola przedstawia nowy smartfon w ramach serii moto g: moto g52. Urządzenie oferuje miłośnikom cyfrowej rozrywki niesamowite wrażenia za sprawą ultraszerokiego wyświetlacza OLED oraz dwóch dużych głośników stereo z technologią Dolby Atmos. Telefon ma też system trzech aparatów fotograficznych i baterię o długim czasie działania.Modelnależy do najsmuklejszych urządzeń w swojej kategorii i jest dostępny w dwóch stylowych kolorach: grafitowym (Charcoal Grey) oraz białym (Porcelain White). Atrakcyjny design to jednak dopiero początek - użytkownicy nowego smartfona Motoroli mają również do dyspozycji ultraszeroki wyświetlacz OLED o przekątnej 6,6 cala i wysokiej częstotliwości odświeżania 90 Hz. Prezentuje on niezwykle ostry i szczegółowy obraz o rozdzielczości Full HD+ bez pikselizacji.Dzięki dwóm dużym głośnikom stereo z technologią Dolby Atmos można jeszcze lepiej wczuwać się podczas oglądania ulubionych seriali i filmów, ciesząc uszy pełniejszym, wielowymiarowym dźwiękiem. Użytkownicy mogą słuchać muzyki o większej głębi i klarowności, która pobudza nowe emocje i zbliża jeszcze bardziej do ulubionych wykonawców.System trzech aparatów fotograficznych umożliwia popisanie się kreatywnością przy użyciu czterech zadziwiających funkcji. Matryca aparatu głównego o rozdzielczości 50 MP z technologią Quad Pixel rejestruje cenne chwile na ostrych zdjęciach robionych nawet przy słabym oświetleniu. Natomiast specjalny aparat Macro Vision pozwala zbliżyć się do obiektu bardziej, nie tracąc przy tym żadnych detali. Co więcej, obiektyw ultraszerokokątny i czujnik głębi oferują dwie niesamowite perspektywy: ultraszerokokątną - świetną do uwieczniania spotkań po latach oraz z automatycznie rozmytym tłem do profesjonalnie wyglądających portretów. Ale to jeszcze nie wszystko - przedni aparat o rozdzielczości 16 MP ma małą przysłonę z dużą głębią ostrości, aby można było rejestrować i pokazywać więcej otoczenia.Wydajnośćmaksymalizuje procesor Snapdragon 680, który działa efektywniej2 o ponad 20% w porównaniu z platformą poprzedniej generacji. Energię baterii o wysokiej pojemności 5000 mAh można szybko uzupełnić za sprawą ładowarki TurboPower 303.działa z czystym systemem Android 12. Zawiera on takie funkcje, jak panel ustawień prywatności, który daje wszechstronny wgląd w dostęp aplikacji do lokalizacji urządzenia, aparatu lub mikrofonu, co ułatwia zarządzanie uprawnieniami. Funkcje te wraz z najświeższymi i najlepszymi zaletami interfejsów Material You oraz My UX umożliwiają dostosowywanie telefonu do indywidualnych potrzeb.W Polscew wariancie pamięciowymbędzie dostępna od 22 kwietnia br. Smartfon będzie do nabycia w sieciach sklepóworaz w ofercie operatora siecii na. Rekomendowana cena detalicznaŹródło: informacja prasowa