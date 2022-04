Na koniec kwietnia OnePlus rozerwie worek z nowościami. Zadebiutują dwa smartfony i słuchawki

OnePlus 10R 5G, Nord CE2 Lite 5G i Nord Buds nadchodzą

Specyfikacja OnePlus 10R

OnePlus Nord CE2 Lite 5G

Na 29 kwietnia tego roku OnePlus zaplanował konferencję prasową, podczas której zaprezentowanych zostanie szereg urządzeń OnePlus, jak głosi informacja na grafice. Na grafice, z której dowiadujemy się, że debiutu doczekają się co najmniej trzy urządzenia: dwa smartfony i słuchawki bezprzewodowe.Ewidentnie wiać, że OnePlus nie zwalnia tempa i po rozszerzeniu dostępności OnePlus 10 Pro na rynki międzynarodowe, przygotowuje się teraz do prezentacji nowych urządzeń. Indyjski oddział OnePlus potwierdził nadchodzące wydarzenie na Twitterze, a zwiastun sugeruje pojawienie się słuchawek bezprzewodowych marki Nord, a także kolejnego pretendenta firmy do najlepszych budżetowych telefonów z Androidem.Jak wynika z informacji ujawnionych przez Maxa Jambora na wirtualnym wydarzeniu zadebiutują podobno OnePlus 10R 5G, OnePlus Nord CE2 Lite 5G i OnePlus Nord Buds. Jeśli to prawda, Nord Buds będą pierwszymi bezprzewodowymi słuchawkami należącymi do marki Nord. Słuchawki douszne zostały niedawno dostrzeżone na stronie internetowej amerykańskiej Federalnej Komisji Łączności, dzięki czemu wiemy, że mają mieć konstrukcję o szerokiej i półdługiej łodydze.Zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami OnePlus 10R miał zadebiutować w drugim kwartale 2022 roku, co teraz zdaje się zostało potwierdzone. Będzie to superwydajny smartfon klasy średniej, który w momencie premiery stanie się tańszą alternatywą dla flagowego OnePlus 10 Pro i zarazem zastąpi OnePlus 9R.W OnePlus 10R ma zostać zastosowany Dimensity 8100 (5 nm) oferujący sporo mocy obliczeniowej. Ma współpracować z 8 GB i 12 GB szybkiej pamięci RAM typu LPDDR5 wraz z odpowiednio 128 GB i 256 GB pamięci UFS 3.1. Obraz ma być wyświetlany w rozdzielczości FHD+ na 6.7-calowym wyświetlaczu AMOLED typu E4, którego dostarczy firma Samsung, W jego przypadku warto wspomnieć o odświeżaniu na poziomie 120Hz, jak również wsparciu dla HR10+. Będzie to zatem bardzo dobry wyświetlacz, który spokojnie mógłby zagościć nawet we flagowym smartfonie.Na tylnym panelu zagości zestaw trzech obiektywów z 50-megapikselowym czujnikiem głównym Sony IMX766, któremu towarzyszyć będzie obiektyw ultraszerokokątny 8MP (Sony IMX355), jak również kamera marko 2MP.Jeśli chodzi natomiast o Nord CE2 Lite 5G, będzie to wyraźnie okrojona wersja Nord CE 2 5G, który zadebiutował w lutym tego roku.Podobno ma zostać wyposażony w układ Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który zyskał na popularności i jest dość często spotykany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka, która ma współpracować z 6 GB pamięci RAM, a także 128 GB pamięci wewnętrznej.Nord CE2 Lite 5G ma również otrzymać 6.6-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, jednak mając na uwadze fakt, że to model z niższej półki cenowej zostanie wykonany w technologii LCD IPS. Rozdzielczość to natomiast standardowe FullHD+.Na tylnym panelu zagości potrójny aparat z sensorami 64 MP i dwoma po 2 MP. Energię dostarczy akumulator o pojemności 5000 mAh wspierający ładowanie o mocy 33 W.Źródło: OnePlus / Max Jambor(@MaxJmb) / fot. tyt. OnePlus