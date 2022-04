Debiutuje OPPO Reno7 Lite 5G. Znamy cenę i specyfikację

Kompletne wyposażony średniak od OPPO

Reno7 Lite 5G - cena i dostępność

Kilka dni temu na polskim rynku zadebiutował smartfon Oppo Reno7 5G wyceniony na 2699 zł (8/256GB) oraz flagowy Find X5 Pro kosztujący aż 5999 złotych. Dziś mieliśmy okazję uczestniczyć w europejskiej premierze OPPO - w stolicy Czech zaprezentowano między innymi model Reno7 Lite 5G będący solidnym uzupełnieniem tegorocznej serii Reno.Można spodziewać się, że Reno7 Lite 5G spotka się ze sporym zainteresowaniem klientów, bowiem jego cena plasuje go wśród średniaków do 2000 zł, a to właśnie smartfony z tego segmentu cieszą się dużą popularnością.Patrząc na specyfikację Reno7 Lite 5G, trudno zarzucić mu jakieś większe braki. Smukła konstrukcja (7,5 mm grubości) kryje w sobie procesor Qualcomm Snapdragon 695 (SM6375) znany z wielu średniaków, jak POCO X4 Pro 5G realme 9 Pro czy Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G . Do dyspozycji otrzymujemy też układ graficzny Adreno 619, 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej z możliwością rozszerzenia nawet o 1 TB za pomocą karty pamięci MicroSD. Warto też pamiętać, że pamięć RAM można tymczasowo rozszerzyć za pomocą specjalnie przydzielonej pamięci RAM nawet o 5 GB. Oczywiście smartfon pracuje pod kontrolą systemu Android 12 z ColorOS 12.Na froncie znajdziemy wyświetlacz 6,43-calowy wyświetlaczo rozdzielczości 2400 x 1080 px, ale jego częstotliwość odświeżania to jedynie 60 Hz. Jest za to skaner linii papilarnych wbudowany w ekran.Z tyłu zagościł główny aparat o rozdzielczości, który współpracuje z dwoma dodatkowymi obiektywami o rozdzielczości 2MP. Pierwszy z nich ma odpowiadać za efekt płytkiej głębi ostrości, a drugi zarezerwowany został dla makrofotografii z bliskiej odległości. Niestety miłośnicy zdjęć szerokokątnych nie znajdą na wyposażeniu Reno7 Lite 5G odpowiedniego obiektywu.W materiałach prasowych producent wyraźnie podkreśla, że Reno7 Lite 5G kontynuuje profesjonalne możliwości portretowe serii Reno, zapewniając wiodące w branży urządzenie do wykonywania zdjęć portretowych dla entuzjastów fotografii.Energię dostarcza akumulator o pojemnościz szybkim ładowaniem o mocy 33 W. Nie zabrakło gniazda słuchawkowego jack 3.5 mm oraz łączność NFC i Bluetooth 5.1.Reno7 Lite 5G będzie kosztował w Polsceza wersję 8/128 GB. Cena nie należy do najniższych więc konkurowanie ze średniakami od Xiaomi czy realme może nie być łatwe.