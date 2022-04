Nietypowy mini PC na Windowsie niczym z Apple M1. Apcsilmic Dot 1 Mini na ARM

Projekt Windows on ARM nie jest nowością i istnieją już pewne komputery z normalnym dekstopowym systemem Microsoftu, który działa na procesorach z rodziny ARM. Jednak wciąż to egzotyka i naprawdę niewielki odsetek rynku (nieco większy w przypadku laptopów i tabletów, komputerów stacjonarnych jest jak na lekarstwo). Kolejnym tego typu nietypowym projektem jest Apcsilmic Dot 1 Mini, który w bardzo małej obudowie mini PC oferuje wiele możliwości.



Pełnoprawny Windows 11 na procesorze z rodziny ARM w minikomputerze

Na początku trzeba znać sobie sprawę z tego, że Windows 11 w edycji ARM pozwala na uruchomienie tego samego oprogramowania co zwykły przystosowany do procesorów Intela i AMD. Microsoft postarał się o emulacje aplikacji, które nie były przygotowane specjalnie dla układów ARM, a jedynie x86_64 czy 32-bitowego x86. W teorii da się nawet uruchomić pełny system na smartfonie (o ile będzie się miało dostęp do sterowników itp.) i grupa entuzjastów rozwija taki projekt, który jest o wiele bardziej funkcjonalny niż np. Samsung DeX czy Motorola ReadyFor. W końcu mamy nie tyle dodatkowy tryb desktopowy na Androidzie, co prawdziwego pełnego Windowsa w telefonie. Ale wróćmy do naszego głównego bohatera.





Widok na wszystkie porty Apcsilmic Dot 1 Mini / Foto: PApcsilmic



Apcsilmic Dot 1 Mini jest naprawdę kompaktowym mini PC (111 x 108 x 20 mm), który bazuje na ośmiordzeniowym układzie Qualcomm Snapdragon 7c SC7180 z grafiką Adreno 618. Zastosowane rdzenie, to Cortex-A76 / Cortex-A55 (w zasadzie zmodyfikowane przez Qualcomma Kyro 468). Producent wielokrotnie sugeruje porównania do układu Apple M1, ale tak realnie wspominany Snapdragon nie jest podzespołem z najwyższej półki i prześciga raczej tylko Celerony i Pentiumy. Mimo wszystko jest o wiele bardziej wydajny energetycznie niż układy AMD i Intela, więc to niewątpliwy plus.



Pełny zestaw Apcsilmic Dot 1 Mini zawiera kilka dodatkowych akcesoriów / Foto: Apcsilmic



Sporo portów i nawet wbudowany modem 4G LTE w Apcsilmic Dot 1 Mini

Znajdziemy w nim w zależności od wersji 4 GB RAM i 64GB ROM, 6GB RAM i 128 GB ROM lub 8 GB RAM i 256 GB ROM, a nawet opcjonalnie model 4G LTE. Został zaopatrzony w takie standardy i porty jak dwa HDMI (obsługa do 2K), dedykowane gniazdo zasilania, LAN (niestety tylko 100 Mb/s), dwie zewnętrzne anteny (lub jedna w przypadku wersji bez modemu 4G LTE), gniazdo kart SIM (opcjonalne dla modelu z modemem), slot na karty pamięci microSD, dwa gniazda audio minijack (osobno dla głośników lub słuchawek i mikrofonu), dwa USB-A 2.0, jedno USB-A 3.0, dwuzakresowe WiFi 5 ac oraz Bluetooth 5.1. Od razu na nośniku systemowym zainstalowany jest pełny aktywowany Windows 11 Pro ARM.





Takie możliwości pozwalają Apcsilmic Dot 1 Mini na pracę jako podstawowy komputer do nie aż tak bardzo zaawansowanych zadań, podobnie jak typowe mini PC na procesorach Intela i AMD z rodziny x86_64. W pudełku poza mini PC znajdziemy kabel HDMI, anteny 4G LTE i WiFi, zasilacz, instrukcję oraz uchwyt w standardzie VESA wraz ze śrubkami. Sprzęt można zamawiać z darmową wysyłka także do Polski. Cena zaczyna się od 220 dolarów (około 950 złotych) za 4 GB + 64 GB bez modemu, a kończy na 309 dolarach (mniej więcej 1325 złotych) za wariant 8 GB + 256 GB z modemem 4G LTE.



Windows i Snapdragon 7c zamiast Intela lub AMD.