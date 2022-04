vivo X Note i vivo Pad oficjalnie. Ogromny i potężny smartfon z ekranem 7” i wszechstronny tablet

Przepiękne i wydajne

Specyfikacja vivo X Note

Specyfikacja Vivo Pad

Ceny i dostępność vivo X Note i vivo Pad

vivo zaprezentowało nie tylko składanego smartfona X Fold , ale również dwa inne urządzenia - ogromny smartfon X Note z wyświetlaczem o przekątnej siedmiu cali, jak również świetny tablet vivo Pad . Oba te urządzenia wyposażono w bardzo wydajne podzespoły. Do tego jeszcze tablet ma dedykowane akcesoria w postaci rysika i klawiatury QWERTY.vivo X Note oferuje ogromny wyświetlacz Samsung E5 AMOLED o przekątnej siedmiu cali o rozdzielczości QHD+ (3080 x 1440 pikseli). Wyświetlacz ma nietypowe proporcje 21:10, ale według vivo, przekłada się na wyższy komfort użytkowania podczas korzystania z multimediów i wielozadaniowości.Z technicznych aspektów ekranu zastosowanego w smartfonie warto wspomnieć, że oferuje jasność szczytową 1500 nitów i 112% pokrycia w palecie DCI-P3 (temperaturą barwową steruje czujnik). D tego jeszcze otrzymał ocenę A+ od DisplayMate.Pod ekranem umieszczono duży ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych (3D Sonic Max firmy Qualcomm), który umożliwia rozpoznawanie dwóch odcisków jednocześnie, co znacząco zwiększa poziom bezpieczeństwa.Energie dostarcza akumulator o pojemności 5000 mAh obsługujący przewodowe ładowanie 80W, które zapewnia 100% naładowania w 32 minuty. W urządzeniu dostępne jest również ładowanie bezprzewodowe 50 W i ładowanie zwrotne o mocy 10 W.Za działanie odpowiada vivo X Note Snapdragon 8 Gen 1, współpracujący z maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci UFS 3.1 na dane. W sprzedaży będzie również model dla mniej wymagających wyposażony w 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci. W obu przypadkach zastosowano szybka pamięć RAM LPDDR5X. Takie podzespoły wymagają chłodzenia, dlatego też w smartfonie obecny jest obszar rozpraszania ciepła z masywną komorą parową (47.132 mm²) i arkusz wykonany z grafitu.Aby zwiększyć osiągi układu graficznego i tym samym zaoferować więcej latek na sekundę, bez obciążania go zastosowano algorytm MEMC. Natomiast bezpieczeństwo zostało zwiększone dzięki zastosowaniu „Secure Processing Unit” (SPU) na układzie Snapdragon.Mocnym akcentem wyposażenia jest optyka, gdyż vivo X Note wyposażony został w 50-megapikselowy sensor ISOCELL GN1 o rozmiarze 1/1,3”. Aparat jest wyposażony w optyczną stabilizację obrazu (IOS), co znacznie wpłynie na możliwości fotografowania z ręki. Model ten obsługuje również elektroniczną stabilizację obrazu podczas nagrywania wideo, aby zmniejszyć wpływ drgań podczas nagrywania. Do tego dochodzi bardzo jasna przysłona obiektywu (f/1.57), jak również logo ZEISS, które jasno daje do zrozumienia, że zastosowano soczewki mark ZEISS Vario-Tessar i mają powłokę antyrefleksyjną T.Główny aparat współpracuje z obiektywem peryskopowym (o ogniskowej 125 mm, przysłona f/3.4) oferujący wykonanie fotografii z 5-krotny zbliżeniem optycznym. Kolejnym obiektywem jest Sony IMX663 o rozdzielczości 12 MP, który umożliwia dwukrotne powiększenie optyczne. Ostatnim jest ultraszerokokątny 48 MP o polu widzenia 114°.Na koniec warto dodać, że smartfon ma wodoszczelną obudowę (IP68) o grubości 8,37 mm. Smartfon występuje w trzech wariantach kolorystycznych: niebieskim, czarnym i szarym. Wszystkie trzy mają skórzaną teksturę ze sztucznymi szwami z tyłu.Vivo Pad został wyposażony w 11-calowy wyświetlacz charakteryzujący się rozdzielczością 2560 x 1600 pikseli i maksymalną częstotliwością odświeżania na poziomie 120 Hz. Panel w tablecie obsługuje Dolby Vision. Warto jeszcze dodać, że ekran wspiera obsługę stylusa vivo Pencil, który rozpoznaje 4096 poziomów nacisku.Co ciekawe, obok przedniej kamery vivo Pad jest również czujnik 3D ToF do bezpiecznego odblokowania za pomocą skanu twarzy.Zestaw czterech głośników (dwa z nich umieszczone na dolnej krawędzi, a dwa kolejne na górnej) wspierają technologię Dolby Atmos.Za moc obliczeniową odpowiada układ SoC Qualcomm Snapdragon 870 wytworzony w 7 nm procesie litograficznym i składa się z ośmiordzeniowego procesora i układu graficznego Adreno 650. Układ ten współpracuje z 8GB pamięci RAM i maksymalnie 256GB pamięci na dane typu UFS 3.1, co zdecydowanie przełoży się na bardzo stabilną i zarazem płynną pracę systemu OriginOS.Tablet z oprogramowaniem OriginOS przy wykorzystaniu NFC pozwala na połączenie smartfona i przekazanie jego obrazu na ekran tabletu, aby można było swobodnie korzystać obu urządzeń. Można wchodzić w interakcje z aplikacjami telefonu i łatwo przesyłać pliki między dwoma urządzeniami. Nie jest to absolutnie nowością, gdyż takie rozwiązanie oferuje już od dłuższego czasu Hawei.Na tylnym panelu tabletu vivo Pad umieszczono zestaw dwóch obiektywów: główny o rozdzielczości 13 MP ze światłem f/2.2 i PDAF, jak również wspomagający 8 MP. Do połączeń wideo zarezerwowano natomiast kamerę 8 MP zdolną rejestrować wideo w rozdzielczości FHD.Energię ma dostarcza akumulator o pojemności 8040 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 44 W poprzez port USB typu C (USB 3.2 Gen1 - 5 Gb/s). To wszystko zamknięto w bardzo smukłej aluminiowej (aluminium lotnicze) obudowie o grubości zaledwie 6.55 i wadze 498 gramów.Cena vivo X Note zaczyna się od 5999 juanów (~ 4035 zł) za podstawowy model 8 GB/256 GB, podczas gdy model z 12 GB pamięci RAM to dodatkowe 500 juanów (~306 zł). Decydując się na model najmocniejszy z 12GB RAM i 512 GB na dane trzeba przygotować 6999 juanów, czyli około 4708 zł.vivo Pad zadebiutował natomiast w ramach oferty przedsprzedażowej na lokalnym rynku, a sprzedaż regularna wystartuje 15 kwietnia tego oku.Podstawowa wersja 8/128 GB kosztuje 2499 juanów (~1681 zł), a wariant z podwojona ilością pamięci wyceniono na 2999 juanów, czyli w przybliżeniu na około 2020 złotych.Dedykowany vivo Pencil wyceniony został na 349 juanów (~235 zł), a klawiatura to wydatek 599 juanów (~403 zł). W sprzedaży jest również etui z klapką o wartości 199 juanów (~134 zł).Na ten moment vivo X Note i vivo Pad są dostępne wyłącznie na rodzimym rynku producenta i są oferowane za pośrednictwem sklepie firmy Tmall i u innych sprzedawców. Nie ma słowa o dostępności międzynarodowej, a zatem zainteresowanym pozostaje cierpliwie czekać.Źródło: Vivo / fot. tyt. Vivo