vivo X Fold oficjalnie. Najlepszy i najpotężniejszy składany smartfon w rozsądnej cenie

Cena vivo X Fold

Zgodnie z oczekiwaniami vivo zaprezentowało dzisiaj swój pierwszy składany smartfon - vivo X Fold, który jest obecnie najmocniejszym i zarazem najbardziej przemyślanym tego typu urządzeniem. Do tego jeszcze nawiązuje do Galaxy Z Fold 3 dzięki ekranowi smartfona na zewnątrz i składanemu wyświetlaczowi wielkości tabletu wewnątrz. To jednak jedyne nawiązanie, gdyż w każdym innym przypadku jest od niego o wiele lepszy, a zarazem tańszy, co jest ogromnym atutem.Zewnętrzny wyświetlacz vivo X Fold charakteryzuje się przekątną wynoszącą 6,53” i został wykonany w technologii OLED typu E5. Obraz prezentowany jest w rozdzielczości FHD+ (2520 x 1080 pikseli), a częstotliwość odświeżania ekranu wynosi 120 Hz. Ten panel o proporcjach 21:9 oferuje wsparcie dla HDR10+. Nie da się ukryć, że pod względem technicznym to naprawdę bardzo dobry ekran, któremu można nic zarzucić.Najważniejszy jest jednak tutaj składany ekran widoczny po otwarciu smartfona. Tutaj vivo się popisało i zdecydowało się zaoferować konsumentom ogromny 8,03-calowy panel OLED LTPO (również typu E5), który charakteryzuje się o odświeżaniem 120 Hz, rozdzielczością 2160 x 1916 pikseli, wsparciem dla HDR10+, jak również proporcjami 4: 3,55.Na składany ekranie zastosowano ultracienkie szkło, aby zapewnić ochronę. Co więcej, firma poinformowała, że ten ekran ma certyfikat do 300000 zgięć — co odpowiada składaniu i rozkładaniu urządzenia 80 razy dziennie przez 10 lat. To robi wrażenie, prawda?Wyświetlacz wewnętrzny może odginać się w zakresie od 60 stopni do 120 stopni, dzięki czemu w niektórych aplikacjach będzie można korzystać z vivo X Fold, jak z tradycyjnego laptopa, dzięki podzieleniu ekranu i przeniesieniu klawiatury na dolną część.Podobno wyświetlacz ten nie ma widocznego zagięcia, aczkolwiek o tym będzie można sieprzekonac dopiero, gdy smartfon trafi na testy.Jak na nowoczesny smartfon przystało vivo X Fold otrzymał nie jeden, a dwa ultrasoniczne czytniki linii papilarnych umieszczone pod panelami dotykowymi. To spore novum mając na uwadze fakt, że dotychczasowe składane smartfony oferują tylko czujnik biometryczny wbudowany w przycisk zasilania i umieszczony na korpusie.Mocy obliczeniowej dostarcza flagowy SoC Snapdragon 8 Gen 1, współpracujący z 12 GB pamięci RAM typu LPDDR5, a na dane zarezerwowano do 512 GB pamięci typ UFS 3.1. Do sprzedaży trafi również model oferujący 256 GB na przechowywanie danych.Energię dostarcza akumulator o pojemności 4600 mAh z szybkim ładowaniem kablowym o mocy 66 W (uzupełnienie energii do 100% w 37 minut). Do tego jeszcze dochodzi ładowanie bezprzewodowe o mocy 50 W oraz bezprzewodowe zwrotne 10 W.Na tylnym panelu umieszczono konkretny zestaw obiektywów, przedstawiający się następująco:Ten konkretny zestaw jest sygnowany logo marki ZEISS, która jest odpowiedzialna również za aparaty od strony programowej. Dodać jeszcze muszę, ze identyczny zestaw obecny jest w zeszłorocznym X70 Pro Plus.Dostajemy również wycięcia na obu ekranach, mieszczące aparat 16 MP na zewnętrznym wyświetlaczu smartfona i 16 MP na składanym panelu.vivo X Fold jest również wyposażony w suwak umożliwiający szybką zmianę profili dźwiękowych, a także nowoczesne zaplecze komunikacyjne. Smartfon waży 311 gramów i ma wymiary po złożeniu 162 x 74.5 x 14.6 mm, a po rozłożeniu 162 x 144.9 x 6.3 mm.vivo X Fold na ten moment jest dostępny wyłącznie w Chinach, gdzie wersja oferująca 256 GB pamięci wyceniona została na 8999 juanów, czyli nieco ponad 6 tysięcy złotych. Natomiast zainteresowani wariantem 512 GB muszą przygotować 9999 juanów, czyli 6700 zł.Na ten moment nie jest jeszcze znana data wprowadzenia vivo X Fold na arenę międzynarodową, ale firma ma zamiar to uczynić.Źródło: Vivo / fot. tyt. Vivo