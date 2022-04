Apple zwiększa produkcję iPhone'ów w Indiach. Chce uniezależniać się od Chin

Udział Indii w produkcji iPhone'ów wzrośnie.

Apple przenosi część produkcji do Indii

Obecna trudna sytuacja polityczna na linii krajów zachodu z Rosją pokazuje, jak bardzo zależne od rosyjskich surowców są niektóre państwa. Analogicznie rzecz wygląda, jeżeli chodzi o relacje biznesowe z Chinami. Najwięksi producenci elektroniki właśnie tam ulokowali swoje fabryki, a teraz mają świadomość tego, że w razie ewentualnego zaognienia konfliktu dyplomatycznego z Państwem Środka, mogą ponieść ogromne straty. W związku z tym korporacje chcą stopniowo uniezależniać się od Chin. Kolejny krok w tę stronę zrobiło właśnie Apple.Apple rozpoczęło produkcję telefonów z serii iPhone 13 w Indiach, kontynuując swe dążenia do dywersyfikacji produkcji. Gigant technologiczny z Cupertino potwierdził w rozmowie z The Wall Street Journal, że produkuje iPhone'y obecnej generacji w tym właśnie kraju. Inne źródło poinformowało Reutersa, że producent kontraktowy Foxconn zajmuje się produkcją w mieście Sriperumbudur w południowym stanie Tamil Nadu.Apple od lat stara się zmniejszyć swoją zależność od Chin, ale wszystko idzie dość opornie. Według szacunków Counterpoint Research, w 2021 roku Chiny odpowiadały aż zaglobalnej produkcyji Apple. Indie odpowiadały z kolei zaprodukcji Apple w minionym roku. Liczba ta ma wzrosnąć do wartości od pięciu do siedmiu procent do końca bieżącego roku.