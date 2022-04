Acer opuszcza Rosję. Zaoferuje wsparcie Ukrainie

A jednak stało się.

Acer wychodzi z Rosji

"Firma koncentruje się na bezpieczeństwie wszystkich swoich pracowników, co obejmuje nieustanne starania, aby pomóc każdemu człowiekowi i jego rodzinom dotkniętym obecną sytuacją"

Fala krytyki spadła na tajwańskie firmy

Stało się. Kolejna duża firma opuszcza Rosję w ramach protestu przeciwko agresji wojskowej tego kraju w Ukrainie. Tym razem padło na korporację Acer, znaną m.in. z produkcji laptopów i akcesoriów komputerowych. Tajwańska firma ogłosiła swoją decyzję w piątek, podobno w wyniku rozszerzonych sankcji, jakie na Federację Rosyjską nałożyły władze w Tajpej.Tajwan od początku uważnie obserwował konflikt na Ukrainie i szybko przyłączył się do międzynarodowych sankcji przeciwko Rosji. Inwazja wzmogła obawy, że pewnego dnia Chiny mogą spełnić swoje groźby aneksji mniejszego, znienawidzonego przez swój rząd sąsiada.W oświadczeniu firmy Acer możemy przeczytać, iż zawieszenie działalności wynika z ostatniego rozwoju wydarzeń.- czytamy w komunikacie. Wpisuje się on w podobne komunikaty, publikowane przez wiele korporacji z sektora nowych technologii.Acer poinformował też, że współpracuje z kilkoma podmiotami oferującymi w Ukrainie pomoc humanitarną.Z początkiem kwietnia donosiliśmy, że tajwańskie firmy ASUS, Acer i MSI kontynuują swoją działalność w Rosji , jak gdyby nigdy nic. Trafiły one z resztą na niesławną listę Uniwersytetu Yale, przez co znalazły się na celowniku haktywistów z Anonymous . Ukraiński wicepremier Mychajło Fiodorow napisał nawet list otwarty do dyrektora generalnego ASUS-a, Jonney'a Shiha, prosząc o wycofanie się podmiotu z Rosji. Pozostało to jednak bez echa.Do tej pory z Rosji wciąż nie wycofały się ASUS i Lenovo.Źródło: Acer