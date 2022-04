Znamy specyfikację Xiaomi 12 Lite 5G. To dobry średniak z OIS i ekranem 120 Hz

Dobrze poprawiony średniak

Źródło: Własne

Specyfikacja Xiaomi 12 Lite 5G

Jeśli najnowsze informacje na temat nadchodzącego Xiaomi 12 Lite 5G się potwierdzą, to szykuje nam się godny następca Xiaomi Mi 11 Lite 5G i jednocześnie Xiaomi 11 Lite 5G NE. Ma bowiem zaoferować to, czego zabrakło w ubiegłorocznych średniakach z flagowej serii.Nie da się ukryć, że seria Xiaomi 12 jest już niemal kompletna. Niemal, gdyż brakuje w niej średniaka na miarę 2022 roku, a zatem oferującego nie tylko wysoką wydajność, ale również dobre możliwości fotograficzne i do tego jeszcze kompletnie wyposażenie zapakowane w stylową obudowę To wszystko oczywiście rozsądnie wycenione.Najnowsze doniesienia dotyczące Xiaomi 12 Lite 5G sugerują, że smartfon pod względem specyfikacji technicznej będzie bardzo podobny do Xiaomi 11 Lite 5G NE , aczkolwiek to akurat dobra informacja, gdyż model ten jest bardzo dobrym i interesującym średniakiem.Według informacji ujawnionych przez Yogesha Brara (@heyitsyogesh) za pośrednictwem serwisu Twitter, Xiaomi 12 Lite 5G wyposażony zostanie w 6,55-calowy wyświetlacz wykonany technologii AMOLED o rozdzielczości FHD+ (1080 x 2400 pikseli) z częstotliwością odświeżania 120 Hz. Do tego na pewno dojdzie wsparcie dla HDR10+ i do tego jeszcze obsługa 10-bitowej głębi kolorów. Względem poprzednika zwiększona zostanie częstotliwość odświeżania i z pewnością będzie to panel nowszej generacji, a zatem o jeszcze lepszej temperaturze barwowej i wyższej jasności. Nowością ma być również przeniesienie czujnika biometrycznego z przycisku zasilania pod wyświetlacz.Za jego działanie nadal będzie odpowiadał Qualcomm Snapdragon 778G 5G (6 nm) z układem graficznym Adreno 642L, współpracujący z nawet 8 GB szybkiej pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. W sprzedaży ma pojawić się również wariant podstawowy z 6 GB i 128 GB. Tutaj raczej zaskoczeniem nie będzie, że w odniesieniu do Xiaomi 11 Lite 5G NE może zostać wykorzystana nowsza i zarazem szybsza pamięć.Pożądaną, oczekiwaną i jednocześnie wskazaną nowością będzie zastosowanie optycznej stabilizacji obrazu w aparacie głównym 64 MP. To niewątpliwie pozwoli Xiaomi konkurować z innymi graczami na rynku, dla których OIS w średniakach zaczyna być już standardem. Do głównego obiektywu Xiaomi dorzuci dwa dodatkowe obiektywy o dobrze znanej charakterystyce - ultraszerokokątny 8 MP i makro 5 MP.Specyfikacja ma obejmować również: kamerę frontową o rozdzielczości 16 MP do Selfie i rozmów wideo, akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla szybkiego ładowania 67 W (spory wzrost względem poprzednika, który oferował 33W), a także głośniki stereofoniczne. Smartfon po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą Androida 12 z MIUI 13.Na wyposażeniu raczej zabraknie gniazda słuchawkowego 3.5 mm i wodoszczelności.I choć pod względem technicznym i tym samym wydajnościowym nadchodzący Xiaomi 12 Lite 5G będzie smartfonem słabszym od wprowadzonego na polski rynek Xiaomi 12X, to jednak nie zmienia jednego - będzie to dobrze poprawiony następca model z roku ubiegłego. Jeśli zatem cena będzie na odpowiednim poziomie, to model ten z pewnością zostanie ciepło przyjęty.Źródło: Yogesh Brar @heyitsyogesh / fot. tyt. własne