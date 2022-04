Wydajny komputer do domu, który nie zajmie dużo miejsca? Sprawdzamy Lenovo IdeaCentre AIO 3

Czym jest komputer AIO?

Miłość od pierwszego spojrzenia

Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji - do zabawy i do pracy

AIO według Lenovo, czyli wszystko co dobre w jednym

Osoby poszukujące stylowego i minimalistycznego komputera domowego nie mają łatwego zadania. Z jednej strony w sklepach znaleźć można tysiące przeróżnych urządzeń, z drugiej jednak są to głównie typowe desktopy, zabierające całkiem sporo przestrzeni. Konsumenci zupełnie zapominają o multimedialnych urządzeniach typu, które projektuje się pod kątem najważniejszych potrzeb kreowanych przez dzisiejsze czasy. Właśnie takim urządzeniem jestKomputer AIO to sprzęt, w którym podzespoły zostały umieszczone w kompaktowej obudowie zintegrowanej z monitorem - jak w przypadku Lenovo IdeaCentre AIO 3 gen 6 - lub usytuowanej w miejscu podstawy. Wystarczy wygospodarować kawałek blatu na podstawę takiego peceta, podłączyć do niego myszkę i klawiaturę i... już! Sprzęt jest gotowy do działania.W pudełku z Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji znalazły się biała myszka i klawiatura, korespondujące z kolorem obudowy komputera. To miły dodatek sprawiający, że kupujący nie musi zaprzątać sobie głowy dodatkowymi wydatkami. Opcjonalnie dostępne są one również w białym kolorze. Producent postawił na przewodowe akcesoria, ale okablowanie da się z łatwością schować z tyłu urządzenia. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby z Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji sparować bezprzewodowo posiadane już przez siebie dodatki.Rozstawienie Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji trwa dosłownie kilka sekund. Wystarczy rzut oka na komputer, aby zakochać się w minimalizmie, z jakim kojarzone są AIO. Urządzenie cechuje ciekawy, estetyczny i praktyczny projekt. W podstawie znajduje się na przykład niewielkie wycięcie, w którym można umieścić drobne gadżety lub smartfon.Piękna obudowa w kolorze Terrazzo White (białym) świetnie komponuje się ze smukłymi ramkami otaczającymi ekran. 27-calowy panel o rozdzielczości Full HD (1920x1080 pikseli) zapewnia odpowiednią ilość przestrzeni roboczej niezbędnej w trakcie nauki, pracy i zabawy, a za sprawą wąskich ramek wyświetlacz nie jest aż tak duży, aby nie wpasowywał się w domowe przestrzenie.Lenovo swój nowoczesny komputer AIO zaprojektowało tak pod kątem pracy, jak i rozrywki. Oznacza to, że producent zadbał nie tylko o dotykowy ekran IPS o dużej przekątnej, prezentujący ładny obraz, ale też odpowiednie głośniki. Te zastosowane w Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji mają certyfikat Harman Kardon, potwierdzający ich przyzwoite brzmienie. Niezależnie od tego, czy przy użyciu komputera ktoś prowadził będzie wideorozmowę, czy oglądał film, system audio stanie na wysokości zadania.Do prowadzenia rozmów wideo przyda się automatycznie wysuwająca się kamerka. Będzie aktywna tylko wtedy, kiedy zażąda tego jakaś aplikacja lub użytkownik. Obsługuje system rozpoznawania twarzy, umożliwiając tym samym szybkie i bezpieczne logowanie do systemu Windows.AIO musi być funkcjonalny i taki też jest sprzęt Lenovo. Potwierdza to mnogość portów komunikacyjnych schowanych subtelnie z tyłu podstawy monitora i modułów łączności. Oprócz wejścia słuchawko-mikrofonowego oraz wyjścia HDMI są tu obecne dwa porty USB-A 3.2 Gen 2, a także dodatkowe dwa złącza USB-A. Nie zabrakło gniazda RJ45, pod które podłączyć da się przewodowy internet. Internet bezprzewodowy? Żaden kłopot. Na użytkownika czeka karta obsługująca najnowszy standard Wi-Fi 6 oraz moduł Bluetooth, umożliwiający sparowanie z urządzeniem nie tylko myszki i klawiatury, ale też słuchawek lub bezprzewodowych kontrolerów do gier. Ano tak, wydajność.Prąd drożeje z roku na rok, w związku z czym warto mieć świadomość tego, że Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji jest energooszczędny. Zastosowany w nim układ AMD Ryzen 5 5500U stanowi świetny kompromis pomiędzy mocą obliczeniową, pozwalającą płynnie obsługiwać programy niezbędne do nauki i pracy, a nawet mniej wymagające gry (Fortnite!) i niskim poborem energii. Użytkownik swoje dane przechowuje na szybkim dysku SSD o pojemności do 512 GB. System włącza się w kilka sekund, podobnie jak nawet sporych rozmiarów programy.Lenovo IdeaCentre AIO 3 6. generacji powinien spełnić wymagania większości polskich gospodarstw domowych. Ten zgrabny i praktyczny komputer oferuje dobrą wydajność, należytą jakość obrazu i - co niezwykle ważne - sprzedawany jest w sensownej cenie. Szukasz komputera z Windowsem na lata dla całej rodziny? Prawdopodobnie właśnie go znalazłeś.