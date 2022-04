Huawei wstrzymał zamówienia w Rosji. Pracowników wysłano na urlop

Niespodzianka.

Huawei zawiesił zamówienia w Rosji

"Huawei, z obawy przed sankcjami, zawiesił wszystkie zamówienia w Rosji"

"Nie ma żadnych zamówień, więc po co ludzie mieliby iść do biura - za miesiąc urlop albo zostanie przedłużony, albo pracownicy wrócą do pracy"

Postawa Huawei to dla Rosji ogromny problem

"Prawdopodobnie Huawei zrewiduje swoją linię produktów, aby dostarczać Rosji tylko te produkty, które nie wykorzystują amerykańskiej technologii"

Wygląda na to, że niektórzy zdecydowanie zbyt wcześnie wydali wyrok na firmę Huawei w kwestii związanej z jej rzekomym wsparciem udzielanym Rosji. Najpierw ukraiński serwis Pravda donosił o tym, że technicy Huawei pomagają Ukrainie utrzymać sieć . Później chiński producent ograniczył dostawy smartfonów do Rosji. Teraz rosyjski Forbes informuje, że firma wysłała wielu spośród swoich pracowników w Federacji Rosyjskiej na urlopy i... zawiesiła zamówienia z tego kraju.Jak poinformowały dziennikarzy rosyjskiego Forbesa trzy niezależne źródła, Huawei wysłał część pracowników rosyjskiego biura na miesięczne wakacje. Ponadto Izvestia poinformowała, że Huawei zaprzestał m.in. zawierania nowych umów na dostawę sprzętu dla operatorów komórkowych ze względu na obawę przed kolejnymi sankcjami ze strony Stanów Zjednoczonych.- przekazało źródło zbliżone do producenta sprzętu telekomunikacyjnego. Według niego rosyjscy pracownicy zostali wysłani na urlop na miesiąc w kwietniu:. Pracownicy z Chin nadal chodzą do biura, dodaje źródło Forbes. Pracownik firmy dystrybucyjnej zauważył z kolei, że Huawei zredukował personel działu marketingu.Firma odmówiła komentarza.O tym, że Huawei zawiesił przyjmowanie nowych zamówień na dostawę sprzętu do Rosji, wie Alexander Sysoev, szef działu Infrastructure Solutions w IT Croc. Według niego, w związku z odejściem Huawei z Rosji najbardziej krytyczny będzie brak systemów przechowywania danych i sprzętu telekomunikacyjnego. Teraz nie wszystkie typy tych systemów możemy zastąpić odpowiednikami krajowymi, dodał Sysoev.– stara się uspokajać.Niemal równolegle okazało się, że swoją działalność w Rosji zawiesił Ericsson, jeden z głównych dostawców rosyjskich operatorów MTS i Tele2.Źródło: Forbes.ru