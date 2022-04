Ericsson bezterminowo zawiesza działalność w Rosji. To spory cios dla operatorów

Spory cios w rosyjskich operatorów.

Ericsson wycofuje się z Rosji

"Ericsson współpracuje już z klientami i partnerami, których dotyczy problem, w sprawie bezterminowego zawieszenia działalności. Priorytetem jest skupienie się na bezpieczeństwie i dobrym samopoczuciu pracowników Ericssona w Rosji, którzy zostaną przesunięci na płatne urlopy"

Wygląda na to, że branżę telekomunikacyjną w Rosji czeka prawdziwe trzęsienie ziemi. W wyniku sankcji nałożonych na ten kraj w związku z jego wojskową agresją w Ukrainie sypią się kolejne obostrzenia. Najpierw z obawy o sankcje ze strony amerykańskiej firma Huawei wstrzymała zamówienia w Rosji , a teraz Ericsson ogłosił, że na czas nieokreślony zawiesza swoją działalność w tym Federacji Rosyjskiej.Pod koniec lutego firma Ericsson zawiesiła wszystkie dostawy do klientów w Rosji. W świetle ostatnich wydarzeń i sankcji nałożonych przez Unię Europejską firma podjęła decyzję o zawieszeniu na czas nieokreślony działalność z klientami w Rosji.- czytamy w komunikacie. Na urlopy swoich pracowników wysłała również firma Huawei.Ericsson był do tej pory głównym dostawcom czołowych operatorów w Rosji - MTS oraz Tele2. Ericsson w Rosji zatrudniał ok. 600 osób. Producent zakomunikował już, że decyzja nie wpłynie na spadek przychodów, jako że Rosja generowała jedynie 2 procent wszystkich jego przychodów.Źródło: Ericsson