Zasilacz do wydajnego komputera? Sprawdź nowe propozycje Cooler Master

Sprzęt z wysokiej półki w sensownej cenie.

Cooler Master MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2

Premiera kart graficznych NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti pokazała, że samo GPU w wydajnym komputerze może legitymować się TDP na poziomie aż 450 W. Wystarczy do tego dorzucić prądożerny procesor i podkręcić wzmiankowane podzespoły, aby okazało się, że do skutecznego zasilenia całego zestawu potrzebny będzie zasilacz o odpowiednio dużej mocy. Firma Cooler Master zaprezentowała właśnie dwa modele takich urządzeń, przeznaczone dla najbardziej wymagających pecetów.Seria zasilaczy Cooler Master MWE powiększyła się właśnie o objęte 10-letnią gwarancją modele Cooler Master MWE Gold 1050 V2 i MWE Gold 1250 V2 o mocy odpowiednio 1050 W i 1250 W. Oba otrzymały certyfikację 80 Plus GOld, co oznacza, że ich minimalna gwarantowana sprawność wynosi aż 90 %.