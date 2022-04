Robienie zdjęć analogowych stanie się naprawdę drogie

Wszystko drożeje.

Fotografia analogowa stanie się droga

Moda na retro wiecznie żywa. Kasety magnetofonowe sprzedają się jak szalone, sprzedaż płyt winylowych bije wszelkie oczekiwania, podobnie z resztą jak płyt CD . Wbrew temu co można by przypuszczać niemałą popularnością cieszą się również analogowe aparaty fotograficzne, które ustąpiły w dużej mierze miejsca nowszym, cyfrowym urządzeniom. Fujifilm ostrzega amatorów klasycznych aparatów przed planowanym wzrostem cen klisz fotograficznych.Jeśli jesteś fotografem korzystającym ze sprzętu analogowego, koszty Twojego hobby lub działalności zawodowej wzrosną. Według Fujifilm, firmy produkującej znaczące ilości klisz używanych w analogowych aparatach fotograficznych, ich ceny wzrosną o 20-60 procent. Fujifilm podaje, że podejmowane są starania celem obniżenia kosztów produkcji przez zwiększenie jej wydajności, ale podwyżki są nieuniknione.Firma zwraca uwagę na to, iż wzrosną również ceny innych produktów związanych z fotografią analogową. Podrożeć mają m.in. papier fotograficzny i chemikalia używane do przetwarzania fotografii kolorowej - nawet o 10-20 procent. Dla konsumenta oznacza to oczywiście wzrost kosztów wywołania filmów lub opłat za zdjęcia paszportowe, dowodowe i inne.