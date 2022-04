Nadchodzi nowa seria smartfonów OnePlus Ace. Debiutancki model robi piórkujące wrażenie

Świetny średniak z ładowaniem 150W

Źródło: weibo (WHYLAB)

Specyfikacja OnePlus Ace

Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie podoba Ci się realme GT Neo3 , albo po prostu nie lubisz tej marki, ale specyfikacja techniczna jest dla Ciebie odpowiednia, to być może przekonasz się do zakupu OnePlus Ace. Jest to nadchodzący smartfon z tej samej stajni, aczkolwiek o innym wzornictwie.Do internetu przedostała się specyfikacja techniczna nadchodzącego smartfona OnePlus Ace. Informacje pochodzą od wiarygodnego źródła, a mianowicie od Digital Chat Station i zostały udostępnione za pośrednictwem serwisu weibo.Podobno OnePlus Ace to przemianowana wersja realme GT Neo3. Nie jest to jednak zaskakujące tak bardzo, jak mogłoby się wydawać, gdyż dla przykładu firma pracuje również nad OnePlus Nord CE 2 lite, który ma projekt zgodny z Realme 9 Pro+. Widać zatem, że marki będące w rękach BBK coraz częściej zacieśniają się. Potwierdzeniem tej teorii może być również fakt, że OnePlus Ace zastąpi serię OPPO Ace , która zadebiutowała w 2019 roku i skupiała się na gamingu i superszybkim ładowaniu.OnePlus Ace będzie kolejnym smartfonem, w którym do ładowania akumulatora (o pojemności 4500 mAh) wykorzystany zostanie nowy system UltraDart o mocy 150W. Tak potężne ładowanie przekłada się na odzyskanie połowy energii w zaledwie 5 minut, co niewątpliwe robi ogromne wrażenie.Pod względem możliwości fotograficznych bezie lepiej, niż dobrze. Główny czujnik Sony IMX766 50MP będzie sporych rozmiarów 1/1.56", zaoferuje optyczną stabilizację obrazu i zostanie oddzielony od dwóch pozostałych obiektywów (ultraszerokokątny 8MP i makro 2MP) poziomą diodą doświetlającą LED. Selfie dedykowana zostanie kamera 16 MP.Oprogramowanie wyświetlane będzie natomiast na 6.7-calowym ekranie typu AMOLED. Można spokojnie przyjąć, że zaoferuje odświeżanie 120 Hz. Za działanie ma odpowiadać natomiast MediaTek Dimensity 8100 (5 nm TSMC) z ośmiordzeniowym procesorem (4x ARM Cortex-A78 + 4x ARM Cortex A55), a także nowym układem graficznym Mali-G610 MC6. Otrzyma on wsparcie ze strony 12 GB szybkiej pamięci RAM.Wszystko zatem wskazuje na to, że OnePlis Ace będzie kolejnym dość interesującym smartfonem, który spotka się z ciepłym przyjęciem. Pełna specyfikacja, cena i data premiery wciąż pozostają tajemnicą.Źródło: weibo (Digital Chat Station) / fot. tyt. weibo (WHYLAB)