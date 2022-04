OnePlus wprowadzi do sprzedaży globalnej swój pierwszy składany smartfon

Żal patrzeć, jak OnePlus traci swój charakter

Wielkimi krokami zbliża się pierwszy składany smartfon marki OnePlus. Jeśli sądzicie, że będzie to model pod jakimkolwiek względem innowacyjny, albo po prostu wniesie ze sobą powiew świeżości, niczym nadchodzący vivo X Fold, to niestety poczujecie się mocno rozczarowani.OPPO po wchłonięciu marki OnePlus wprowadza na całego nowe rządy i przyznaję, że nie do końca jestem ich wielkim zwolennikiem. Zdecydowanie wolałem politykę OnePlus - mało smartfonów, a do tego każdy miał w sobie to coś, co sprawiało, że odróżnia się od konkurencji. Teraz natomiast OnePlus stało się marką, jak wszystkie - dużo sprzętów w ofercie wyrastających niczym grzyby po deszczu, a do tego jeszcze sporo nadchodzących nowości jest już na rynku tylko mają na obudowie inne logo. Dla przykładu OnePlus Ace ma być przemianowanym realme GT neo3 i zastąpi rodzinę OPPO Ace, a OnePlus 10 to najprawdopodobniej jeden z OPPO Reno8 . No i jeszcze dochodzi nasz tytułowy bohater, który ma być niczym innym, jak OPPO Find N.OnePlus ma zaprezentować w tym roku pięć smartfonów, jednak lista nie obejmuje pierwszego składanego urządzenia marki. Od czasu debiutu OPPO Find N w grudniu zeszłego roku, urządzenie jeszcze nie trafiło na światowy rynek i nie trafi pod tą marką, gdyż najnowsze doniesienia jasno wskazują, że dystrybucją zajmie się OnePlus. Tym samym firma wprowadzi do oferty składany smartfon, który będzie dostępny globalnie.Według przecieku nie zostaną wprowadzone żadne zmiany w specyfikacji technicznej, jak również projekcie składanego smartfona, a jedyną różnicą ma być nowe logo i nazwa. Niewątpliwie z punktu widzenia zainteresowanych zakupem OPPO Find N, to informacja bardzo dobra. Wszak ten składak został bardzo ciepło przyjęty przez wielu recenzentów i to nawet tych z Polski, którzy mieli okazję go przetestowaćNiestety nie ma jeszcze konkretnych i zarazem oficjalnych informacji o tym, kiedy powinniśmy spodziewać się pojawienia się tego modelu na arenie międzynarodowej.Źródło: pricebaba / fot. tyt. Własne