Tanie słuchawki TWS z ANC? Sprawdź Audictus Dopamine

Kuszą ceną.

Tanie dokanałówki TWS od Audictusa

Polska marka Audictus w ubiegłym roku zaprezentowała swoje pierwsze słuchawki TWS. Model Audictus Dopamine Pro już dla Was przetestowaliśmy, a teraz informujemy, że do sprzedaży trafił znacznie tańszy ich wariant bez dopisku "Pro", w którym udało się utrzymać technologię redukcji szumów. Audictus Dopamine mają ANC i są sprzedawane w cenie 149 złotych.Słuchawki Audictus Dopamine to bezprzewodowe dokanałówki wykonane z tworzywa sztucznego i aluminium. Łączą się z urządzeniami wyjściowymi poprzez Bluetooth 5.1. Zapewnią one nie tylko dobrą jakość dźwięku, ale także wbudowaną funkcję aktywnego tłumienia hałasu (ANC) i tryb Sound Passthrough, przepuszczający w razie potrzeby dźwięki otoczenia.Audictus Dopamine cechują się czasem pracy do 4 godzin na jednym ładowaniu. Przy wykorzystaniu etui ładującego czas ten wydłuża się do 16 godzin. Nie zabrakło mikrofonu, umożliwiającego prowadzenie rozmów telefonicznych do 15 metrów od smartfonu - ograniczeniem jest tu zasięg Bluetooth.Od zeszłorocznych słuchawek Dopamine Pro nową konstrukcję odróżnia przede wszystkim dynamika przetworników na poziomie 100 dB, a także brak wodoszczelności potwierdzonej certyfikatem IPX4.Niestety, producent po raz kolejny nie podaje, jakie kodeki obsługują jego słuchawki.Nowy model słuchawek występuje w białej i czarnej wersji kolorystycznej. W zestawie znajdują się słuchawki, etui ładujące, przewód USB-C, a także silikonowe gumki w trzech rozmiarach.Źródło: Audictus