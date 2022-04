34-calowy monitor dla graczy w kuszącej promocji

Niezły sprzęt.

Monitor dla graczy w dobrej cenie? Sprawdź Huawei MateView GT

Przekątna ekranu : 34"

: 34" Typ matrycy : matowa, VA

: matowa, VA Rozdzielczość : 3440 x 1440 pikseli (21:9)

: 3440 x 1440 pikseli (21:9) Częstotliwość odświeżania obrazu : 165 Hz

: 165 Hz Technologia synchronizacji : AMD FreeSync

: AMD FreeSync Jasność : 350 cd/m2

: 350 cd/m2 Kontrast : 4000:1

: 4000:1 Głośniki : Tak, w soundbarze

: Tak, w soundbarze Złącza : 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, jack 3.5 mm, 1x USB-C, 1x USB-C PD

: 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, jack 3.5 mm, 1x USB-C, 1x USB-C PD VESA : 100 x 100 mm

: 100 x 100 mm W zestawie: kable DP i USB-C, zasilacz, instrukcja obsługi

34-calowy monitor Huawei MateView GT wyprzedał się w polskich sklepach i na stronie Huawei.pl w zasadzie od ręki. Nic dziwnego, bowiem biorąc pod uwagę jego cenę oraz możliwości była to niezwykle kusząca oferta. Teraz Huawei MateView GT powraca do sprzedaży w wersji bez soundbara i kosztuje jeszcze mniej.Huawei MateView GT to 34-calowy monitor dla graczy, wyposażony w matrycę VA o częstotliwości odświeżania obrazu wynoszącej 165 Hz. Jego atutami są świetna jakość wykonania, bardzo dobre odwzorowanie barw i równomierne podświetlenie ekranu. Sprzęt ten ponownie trafił do sprzedaży, w niższej cenie, ale bez soundbara.Gamingowy monitor Huawei MateView GT 34" w wersji bez soundbara można kupić teraz w nowej cenie 1899 złotych . Promocja potrwa do 17 kwietnia. Monitor dostępny jest w sklepie internetowym huawei.pl oraz u partnerów.Źródło: Huawei