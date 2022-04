W Europie zadebiutował Honor Magic4 Lite. Dobry średniak z ogromnym ekranem

Pełny dostęp do usług Google

Specyfikacja Honor Magic 4 Lite

Dostępność Honor Magic 4 Lite

Na europejskim rynku zadebiutował Honor Magic 4 Lite, który znany jest w Chinach pod nazwą Honor X30. To smartfon klasy średniej z ogromnym wyświetlaczem, dobrym zestawem aparatów, szybkim ładowaniem, jak również z interesującym designem. Co jeszcze bardziej istotne jest oferowany z usługami Google Play, a zatem to pełnoprawna propozycja z Androidem na pokładzie.Pod względem technicznym Honor Magic 4 Lite wydaje się dobrym smartfonem klasy średniej, aczkolwiek niewybitnym. To jednak dość przemyślana konstrukcja, która ma szansę podbić serca wszystkich poszukujących dużego wyświetlacza osadzonego w niecodziennej obudowie.Smartfon wyposażono w duży 6,81-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz, jednak mając na uwadze fakt, że to model ze średniej półki cenowej jest wykonany w technologii LCD IPS. Rozdzielczość to natomiast FullHD+ (2388 x 1080 pikseli). W przypadku selfie telefon jest wyposażony w aparat 16 MP. Warto zwrócić uwagę, że oczko jest skromnych rozmiarów, a ramki okalające niemal nie występują, z wyłączeniem podbródka.Na tylnym panelu obecny jest natomiast główny aparat o rozdzielczości 48 MP. Dostępne są również dwa dodatkowe aparaty do makro i wykrywania głębi o rozdzielczości 2 MP. Niestety z niewiadomych powodów zabrakło obiektywu do zdjęć z szerokim polem widzenia, co akurat jest dość dziwnym zagraniem. Całość umieszczona została na sporych rozmiarów ringu.Sercem Honor Magic 4 Lite jest Qualcomm Snapdragon 695 5G (6 nm), który ostatnio zyskał na popularności i jest dość często spotykany w modelach średniej klasy z dostępem do sieci 5G. To przyzwoita jednostka z dwoma rdzeniami ARM Cortex-A78 o maksymalnej częstotliwoci taktowania do 2.2 GHz i sześcioma rdzeniami ARM Cortex-A55 o taktowaniu do 1.7 GHz. Za grafikę odpowiedzialny jest układ graficzny Adreno 619, który współpracuje z 6 GB pamięci RAM (rozszerzenie dodatkowo o 2GB), a także 128 GB pamięci wewnętrznej.Energię dostarcza akumulator o pojemności 4800 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 66W. Pod względem oprogramowania telefon rozczarowuje systemem Android 11 z Magic UI 4.2. Na plus jednak zaliczyć można wsparcie dla usług Google.Honor Magic 4 Lite oferowany jest w trzech wariantach kolorystycznych: Midnight Black, Titanium Silver i Ocean Blue. Na ten moment smartfon pojawił się we Francji w oficjalnym sklepie producenta , ale nie ujawniono jego ceny. Ta jednak nie powinna przekroczyć 300 euro (~1400 zł). Stosunek ceny do oferowanych możliwości został zatem zachowany.Źródło: Honor / fot. tyt. Honor