Wygląd OnePlus Nord 2T ujawniony. Ma dość kontrowersyjny układ aparatów

Świetny smartfon z dziwnym aparatem

Kontrowersyjny układ aparatów

Specyfikacja OnePlus Nord 2T godna średniaka

Źródło: Twitter / @heyitsyogesh

OnePlus Nord 2T będzie kolejnym smartfonem z serii Nord skupiającej urządzenia klasy średniej i tym samym w momencie premiery zastąpi Nord 2 zaprezentowany w lipcu ubiegłego roku. Względem poprzednika zaoferuje przeprojektowany tylny panel, nowy układ firmy MediaTek i szybsze ładowanie. Zapowiada się całkiem interesująco, aczkolwiek wysepka dla aparatów jest dość dziwaczna.Według źródła Nord 2T będzie miał wysepkę dla aparatów z dwoma okręgami, przy czym na górze będzie znajdował się główny obiektyw. Dziwaczne jest to drugie koło – jest w nim miejsce na ultraszerokokątną kamerę 8 MP i monochromatyczny czujnik 2 MP, ale są one ustawione asymetrycznie. Do tego jeszcze jakoś tak dziwnie się błyszczy, co najmniej jakby było lusterkiem. Czym zatem jest? Być może ekstrawagancją designera, ale pewne jest jedno - budzi kontrowersje i zapewne o to w tym chodzi. Ma być na ustach wszystkich.Ponadto dostrzec można dwie diody doświetlające LED, które prawdopodobnie są dwutonowe, jak w przypadku choćby realme GT2 . Notabene w smartfonie realme są w identycznym układzie.Front to natomiast klasyka gatunku - oczko kamery do Selfie umieszczone w lewym górnym rogu i wąskie ramki okalające wyświetlacz z wyraźnie szerszym podbródkiem. Na ramce korpusu nie zabraknie oczywiście suwaka umożliwiającego szybkie przełączanie się pomiędzy profilami dźwiękowymi.Warto jeszcze dodać w kwestii designu, że Przypominamy czytelnikom, że rendery oparte są na urządzeniach PVT i że niektóre elementy projektu mogą zostać zmodyfikowane tuż przed premierą.Uważa się, że OnePlus Nord 2T ma zostać wyposażony w 6.43-calowy wyświetlacz typu AMOLED o rozdzielczości FullHD+ o częstotliwości odświeżania 90 Hz i wspiera standard HDR10+.Za wydajność ma odpowiadać MediaTek Dimensity 1300. Jest on wyposażony w cztery rdzenie ARM Cortex-A78, w tym ultrarwydajny o taktowaniu dochodzącym do 3 GHz. Zbudowany przy użyciu procesu produkcyjnego TSMC 6 nm, Dimensity 1300 to niezwykle wydajna konstrukcja, która zapewnia dłuższą żywotność akumulatora.Ma on współpracować z maksymalnie 12 GB pamięci RAM LPDDR4X i do 256 GB pamięci UFS 3.1. Telefon nie będzie miał gniazda słuchawkowego 3,5 mm, ale będzie wyposażony w głośniki stereo i obsługę Dolby Audio.Nadchodzący smartfon będzie wyposażony w zestaw trzech aparatów, o czym już wspomniałem przy okazji budowy. Główny aparat to jednostka Sony IMX766 o rozdzielczości 50 MP z OIS. Ten sensor obecny jest między innymi we flagowym OPPO Find X5 Pro . Do tego dochodzi jeszcze ultraszerokokątny obiektyw 8MP (Sony IMX355) i monochromatyczny aparat 2 MP.Przedni aparat 32 MP to natomiast Sony IMX709, który można wykorzystać do robienia Selfie i rozmów wideo.Energię ma dostarczyć akumulator o łącznej pojemności 4500 mAh (2x 2250 mAh), która obsługuje szybkie ładowanie SuperVOOC o mocy 80 W. Oczekuje się, że OnePlus Nord 2T po wyjęciu z pudełka będzie pracował pod kontrolą OxygenOS 12.1 opartym na systemie Android 12 po wyjęciu z pudełka.Oczekuje się, ze smartfon zadebiutuje na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku, a cena ma startować od około 1599 zł za model z 6 GB pamięci RAM i 128GB na dane.Źródło: Twitter / @heyitsyogesh / fot. tyt. @heyitsyogesh